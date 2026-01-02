Valladolid rinde tributo a los 200 años de la Policía Municipal con un nuevo parque en Puente Jardín

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado la primera incorporación oficial al callejero de la ciudad para el año 2026: el Parque Policía Municipal.

Esta denominación nace como un tributo institucional a los dos siglos de servicio ininterrumpido del cuerpo local, cuya fundación cumple 200 años este mismo mes de enero.

El espacio elegido para portar este nombre se ubica en el barrio de La Victoria-Puente Jardín, un enclave con una carga simbólica evidente debido a su proximidad con la Jefatura de la Policía Municipal.

El nuevo parque se extiende en el cuadrante delimitado por el Parque Jardín Botánico, el Canal de Castilla, la VA-20, la Avenida de Burgos y el Paseo del Jardín Botánico, consolidándose como un nuevo punto de referencia para los vecinos de la zona.

La decisión se formaliza ante la inminencia del 12 de enero, fecha exacta en la que se conmemoran los 200 años de la creación de la Policía Local vallisoletana en 1826. Según ha destacado Carnero, esta iniciativa busca "agradecer públicamente el trabajo diario de un cuerpo que lleva dos siglos velando por la seguridad, la convivencia y el bienestar de los vallisoletanos".

A lo largo de todo 2026, el Ayuntamiento desplegará un programa de actividades conmemorativas para poner en valor la trayectoria y el compromiso de los agentes. El alcalde ha insistido en que la Policía Municipal es "historia viva de la ciudad" y que este parque servirá como un símbolo permanente del respeto de Valladolid hacia su vocación de servicio público y cercanía.

Como preámbulo a las celebraciones oficiales, la Policía Municipal tendrá un papel protagonista en la Cabalgata de Reyes del próximo lunes 5 de enero. Una nutrida representación de agentes encabezará el desfile real, abriendo el paso a la comitiva desde su salida en el Paseo de Filipinos a las 18:30 horas.