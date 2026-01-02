DIA abre su supermercado número 52 en Valladolid en uno de los barrios más cotizados de la ciudad

Día sigue avanzando en su estrategia de proximidad con la apertura de un nuevo supermercado en Valladolid, en la calle Morena, 5, en el barrio Huerta del Rey.

El establecimiento, que ha abierto sus puertas hoy, ofrece a los vecinos "una compra completa, fácil y asequible" y amplía la presencia de la compañía en Castilla y León.

La nueva tienda cuenta con más de 355 m² de sala de ventas y un surtido de cerca de 4.000 referencias. Los clientes podrán elegir entre productos de marca Día y de fabricantes reconocidos, reforzando la propuesta de calidad y variedad al alcance del consumidor local.

Nuevo supermercado DIA en Valladolid

Con esta apertura, la compañía alcanza su tienda número 52 en la provincia de Valladolid y consolida su presencia con cerca de 200 establecimientos en Castilla y León.

La compañía señala que este hito "afianza el modelo de proximidad" y demuestra su compromiso con la generación de empleo y la dinamización económica local.

El nuevo supermercado empleará a seis trabajadores, cinco de ellos contratados específicamente para esta apertura. Según Día, la iniciativa refuerza su estrategia de empleo en las comunidades donde opera, ofreciendo un servicio cercano y de calidad.

Durante el primer mes, los vecinos podrán beneficiarse de un 25% de descuento en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería. Además, los clientes del Club Día recibirán un 5% de descuento en todas las compras, acumulable en el monedero ‘Wallet’ de la app de la compañía, durante cuatro semanas.

El horario de atención al público será de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas, y la compañía espera facilitar una experiencia de compra más rápida y completa sin necesidad de salir de la localidad.

Grupo Día es la red líder de tiendas de proximidad en España y Argentina, con más de 3.300 establecimientos. Fundada en Madrid en 1979, la compañía cotiza en la Bolsa española desde 2011 y facturó 6.901 millones de euros en 2024.

Día realiza el 96% de sus compras de manera local y cuenta con cerca de 17.000 empleados y 17.000 franquiciados, con el objetivo de ofrecer "gran calidad al alcance de todos".

Roscones solidarios, nueva versión sin gluten y cuatro Mini Baby Pelones inéditos

Además esta apertura coincide con que Día vuelve a colaborar con la Fundación Juegaterapia para impulsar sus Roscones de Reyes solidarios y llenar de ilusión los hogares en Navidad.

La gama de este año incorpora una novedad muy esperada: un roscón sin gluten que se suma a las siete variedades premium y tradicionales elaboradas con ingredientes de máxima calidad.

Cada roscón incluye uno de los ocho Mini Baby Pelones coleccionables, cuatro de ellos inéditos y diseñados especialmente para estas fiestas.

Bodegón Roscones Solidarios de Juegaterapia y Dia

Esta iniciativa no solo permite disfrutar de un dulce clásico de la Navidad, sino que también tiene un fuerte componente solidario. Parte de las ventas de los roscones se destina a crear espacios de juego terapéutico en hospitales, como jardines en azoteas, estaciones lunares en habitaciones de aislamiento o cines adaptados, con el objetivo de mejorar la estancia hospitalaria de niños en tratamiento oncológico.

La Fundación Juegaterapia mantiene su lema: 'La quimio jugando se pasa volando', recordando la importancia del juego en la recuperación y bienestar de los pequeños pacientes.

Además, DIA refuerza su compromiso solidario con la fundación y anuncia la ampliación de su colaboración hasta 2029. La compañía señala que esta alianza permite seguir apoyando iniciativas que llenan de esperanza y diversión los hospitales infantiles de toda España.

La familia de roscones de DIA ofrece ocho alternativas para todos los gustos: desde opciones clásicas sin relleno o con nata, crema o trufa, hasta los más innovadores, como el Roscón 'Capricho' cubierto de chocolate y doble capa de nata.

Los productos premium utilizan ingredientes de alta calidad, incluyendo huevos de gallinas criadas en libertad, y se presentan en pesos que van de 400 a 900 gramos, con precios que oscilan entre 4,99 y 10,99 euros.

Cada roscón solidario incluye un Mini Baby Pelón dentro de su interior y un código QR en la caja que permite conocer más sobre la labor de la fundación, fomentando la participación y difusión de su misión.

Con esta acción, DIA combina tradición, calidad y solidaridad, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de disfrutar de la Navidad mientras contribuyen a una causa que transforma la vida de los niños hospitalizados.