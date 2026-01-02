Asaltan y roban un móvil y 250 euros a un sintecho que padece una fuerte cojera: los dos detenidos ya están en libertad

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y una mujer en Valladolid como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación a un hombre en situación de especial vulnerabilidad sin domicilio y que duerme en la calle.

Los hechos se remontan al pasado 26 de diciembre, cuando el hombre fue asaltado sorpresivamente en las inmediaciones del lugar donde duerme. Según el relato policial, mientras el hombre inmovilizaba a la víctima por detrás y le retorcía un brazo, la mujer registraba sus bolsillos.

Los asaltantes lograron sustraerle un teléfono móvil con su cargador y 250 euros en efectivo. Debido a una fuerte cojera que padece, la víctima no pudo seguir a sus agresores tras el robo, y procedió a interponer la correspondiente denuncia en dependencias policiales.

El desenlace de la investigación se produjo la tarde del 29 de diciembre. Una patrulla de agentes uniformados que realizaba labores preventivas de seguridad en motocicleta por las inmediaciones de la Cúpula del Milenio fue requerida por la propia víctima.

El hombre señaló a una pareja que se encontraba a escasos metros del robo sufrido días atrás. Los agentes procedieron de inmediato a la identificación y posterior detención de ambos sospechosos.

Los detenidos permanecieron bajo custodia policial hasta que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que finalmente ha decretado su libertad.