Llega la nueva normativa para patinetes eléctricos: Valladolid insta a acelerar su desarrollo y se pone de ejemplo

A partir de mañana, 2 de enero, entra en vigor en toda España un nuevo marco normativo para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, que establece obligaciones comunes para reforzar la seguridad vial, mejorar la convivencia urbana y garantizar la responsabilidad de los usuarios.

Entre las principales novedades de la normativa estatal destacan la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil, la identificación y registro de los VMP, y un refuerzo de las normas de circulación, especialmente en lo relativo al uso de espacios no habilitados y a la protección de peatones.

Estas medidas buscan responder a la creciente presencia de los patinetes eléctricos en las ciudades y a los retos que su uso plantea para la seguridad vial.

Valladolid pide seguridad jurídica

En paralelo, el Ayuntamiento de Valladolid ha instado a la Dirección General de Tráfico (DGT) y al Gobierno de España a acelerar la aprobación del Real Decreto que debe regular el registro estatal y el seguro obligatorio de los VMP.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, afirmó que “el Estado debe dar cuanto antes seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los ayuntamientos” y señaló que “no tiene sentido exigir obligaciones que dependen de un registro estatal que todavía no está operativo”.

La experiencia en Valladolid ilustra la necesidad de esta regulación. Entre 2019 y 2024, los servicios de emergencia y la Policía Local registraron más de 720 atropellos, con un incremento cercano al 10% en el último lustro.

Aunque la mayoría de los incidentes involucraron vehículos tradicionales, las autoridades vinculan parte del aumento a la presencia creciente de patinetes eléctricos y a dificultades iniciales de convivencia con peatones y bicicletas.

Los responsables de Tráfico subrayan que la siniestralidad se debe a una combinación de factores comunes en muchas ciudades: aumento del número de VMP, desconocimiento de las normas, circulación por espacios no permitidos y necesidad de fortalecer la cultura de convivencia vial.

Por ello, consideran clave anticiparse mediante regulación, planificación e información preventiva.

Medidas vallisoletanas ahora aplicables a toda España

Valladolid ya había adoptado criterios que ahora se extienden a nivel nacional: integración de los VMP en la calzada, prohibición de su circulación por aceras, refuerzo de zonas limitadas a 30 km/h y campañas informativas dirigidas a usuarios y peatones.

Estas acciones buscan proteger a todos los ciudadanos y minimizar conflictos derivados de la movilidad urbana diversa.

El nuevo marco normativo abre un periodo en el que la información, el cumplimiento de las obligaciones y la coordinación administrativa son esenciales para avanzar hacia una movilidad más segura y ordenada. En Valladolid, la campaña informativa lleva meses en marcha y tiene un carácter preventivo y educativo.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, destacó que “queremos que los ciudadanos conozcan las normas y las asuman como una responsabilidad compartida. Valladolid apuesta por una movilidad moderna y sostenible, pero también por una movilidad segura. El cumplimiento de la normativa es la mejor garantía para una convivencia pacífica en nuestras calles”.