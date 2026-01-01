Un joven de 28 años herido tras salirse de la vía y chocar contra un pilón en Montemayor de Pililla

Un joven de 28 años resultó herido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 16 de la carretera VP-2302, a la altura de Montemayor de Pililla.

Según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el suceso tuvo lugar minutos antes de las 11:00 horas, cuando un turismo se salió de la vía y colisionó contra un pilón.

Tras recibir la alerta, el 1-1-2 movilizó a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios, que desplazaron una ambulancia para atender al joven accidentado.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre el estado de salud del conductor.

La Guardia Civil se encargó de las diligencias de tráfico correspondientes.