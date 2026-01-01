Un disparo en Nochevieja atraviesa la ventana de una casa en Huerta del Rey: la Policía lo investiga

Empieza a ser ya tradición lo de los disparos en Nochevieja en Valladolid. Si hace años era el barrio de Las Viudas el que vivía un episodio así, ahora se ha trasladado a la zona de Huerta del Rey, concretamente a la avenida Sánchez Arjona.

Así, en la madrugada de este 1 de enero, un proyectil efectuado en la calle acabó impactando en el interior de una vivienda del barrio de Huerta del Rey, sin que se produjeran heridos.

Según han confirmado fuentes policiales, el suceso tuvo lugar en un bloque de la avenida Sánchez Arjona, donde una bala atravesó el cristal de una ventana y quedó incrustada en la pared de una de las estancias del piso.

En el interior de la vivienda se encontraban varios moradores que se habían reunido para celebrar la llegada del nuevo año, lo que incrementa la gravedad potencial de los hechos.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de identificar el origen y al autor o autores del disparo.

Será la Policía Científica la encargada de analizar la trayectoria y procedencia del proyectil, aunque las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de un disparo al aire, realizado con dirección ascendente desde una parcela cercana.

Afortunadamente este incidente ha sido el único grave que se ha vivido en la ciudad durante la primera madrugada del año. Según fuentes del 112, además se produjeron seis agresiones y dos peleas.