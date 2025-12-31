Premio honorífico de Interior a los bomberos de la Diputación de Valladolid por su labor en la dana: "Allí donde se les necesita"

Los bomberos de la Diputación de Valladolid durante su intervención tras la dana.

El Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación de Valladolid ha sido distinguido con un galardón honorífico por su intervención en las labores de salvamento y rescate durante la catástrofe de la dana de 2024.

Este reconocimiento, otorgado por el Ministerio del Interior, pone en valor de forma individual la actuación de 29 efectivos provinciales que se desplazaron a las zonas más afectadas. El distintivo premia la participación y el compromiso demostrado por los servicios de emergencia en los dispositivos especiales activados tras las inundaciones.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha manifestado su satisfacción por este premio, subrayando que el cuerpo de bomberos de la institución "siempre está al servicio de los demás" y ha recordado que no es la primera vez que los efectivos de Bomberos colaboran “allí donde se les necesita”.

La Diputación de Valladolid ha recordado que la ayuda llegó "desde el primer momento", poniéndose a disposición del Cecopi para desarrollar las tareas más urgentes en el epicentro de la tragedia. El despliegue no solo destacó por el capital humano, sino también por los avanzados medios materiales movilizados para las tareas de achique y rescate.

Entre el equipamiento enviado destaca una unidad de drones (RPAS) con tres pilotos especializados, dos embarcaciones semirrígidas para rescate acuático y un camión autobomba 4x4.

Además, el equipo contó con furgones de transporte, vehículos todoterreno, material de rescate técnico en altura, generadores eléctricos y diversas bombas de achique, fundamentales para la recuperación de las zonas inundadas.