Alba Sanz y Daniel Hernando se imponen en el mítico Cross de las doce uvas: más de 1.500 corredores, mucho frío y niebla

El circuito de la Ribera de Castilla ha vuelto a ser el escenario de una de las tradiciones deportivas más arraigadas de Valladolid: el Cross de la Rondilla Las Doce Uvas.

En una mañana marcada por el frío intenso y la niebla, Alba Sanz y Daniel Hernando Novo se alzaron con la victoria en la 41ª edición de esta prueba que despide el año en la capital del Pisuerga.

Organizada por el Club Deportivo Rondilla y el Club Hand Ball, la carrera contó con la presencia de la "vieja guardia" del atletismo local, destacando la figura de José Luis Castro, precursor de la prueba desde 1987.

El evento reunió a un total de 1.120 corredores inscritos, a los que se sumaron 370 participantes en las categorías inferiores, manteniendo vivo el ambiente festivo y de añoranza que caracteriza a esta cita.

La segoviana de Vallelado, Alba Sanz (29 años), dominó la prueba femenina sobre un recorrido de 6.022 metros. Con un tiempo de 22:03, Sanz logró imponerse a Blanca Castaño (At. Pucela), que cruzó la meta en 22:07, y a la vencedora de la edición anterior, Elena Díez de la Fuente (Vicky Foods), que cerró el podio con 23:11. "Me he sentido muy cómoda; ya es una tradición acabar aquí el año corriendo", declaró la ganadora tras su triunfo.

En la categoría masculina, disputada sobre una distancia de 9.032 metros, el corredor de Peñafiel Daniel Hernando Novo (Agrupación Deportiva Maratón de Madrid) se adjudicó su primera victoria en la prueba absoluta con un tiempo de 27:16.

Tras él, el veterano Rubén Sánchez Domínguez (Vicky Foods Athletics) ocupó la segunda posición con 27:37, mientras que el tercer puesto fue para el estadounidense Jack Lawson, con un tiempo de 29:02.

Hernando, que compite habitualmente en Madrid, destacó la emoción de ganar en casa antes de participar esa misma tarde en la carrera de su pueblo natal.

Cantera y protagonismo de los clubes locales

Las categorías inferiores volvieron a demostrar el potencial del atletismo regional, con una presencia notable de los equipos Vicky Foods y Racing Valladolid en los puestos de honor.

En la categoría sub20, los triunfos fueron para Rodrigo Zurro y Andrea García, mientras que en sub18 destacaron Manuel Hernansanz y Alba Núñez.

La entrega de trofeos contó con la presencia de los concejales Mayte Martínez, Nacho Zarandona y Luis Vélez, quienes acompañaron a los organizadores en el cierre de una jornada que reafirma al barrio de la Rondilla como el epicentro del deporte popular en el último día del año.