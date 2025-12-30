El vallisoletano fundador de Civitatis impulsa la reapertura de un hotel emblemático de Madrid: “Es parte de su historia”

Uno de los hoteles más emblemáticos de Madrid volverá a abrir sus puertas el próximo 5 de enero, coincidiendo con la Noche de Reyes.

Se trata de La Fonda de los Príncipes, histórico alojamiento situado en plena Puerta del Sol, cuyo proyecto de reapertura está impulsado por el vallisoletano Alberto Gutiérrez, fundador de la plataforma turística Civitatis.

Hay que recordar que este vallisoletano y empresario de éxito va a dejar su cargo ejecutivo para nombrar a Andrés Spitzer, actual director de Producto y Tecnología, como nuevo consejero delegado (CEO) de Civitatis, a partir del 1 de enero.

El regreso de La Fonda de los Príncipes marca el inicio de una nueva etapa para un edificio profundamente ligado a la historia de la capital y a una de las tradiciones más seguidas del país, ya que desde este enclave se retransmiten cada año las campanadas de Nochevieja que dan la bienvenida al nuevo año a millones de personas.

Inaugurada en 1861, La Fonda de los Príncipes fue concebida desde sus orígenes como un hotel de categoría, en un momento en el que Madrid aspiraba a situarse al nivel de las grandes capitales europeas.

Su apertura contribuyó a consolidar la Puerta del Sol como el principal eje hotelero de la ciudad y la convirtió en el primer gran hotel del emblemático enclave madrileño.

A lo largo de más de 160 años de historia, el edificio ha sido testigo de la evolución social, cultural y urbana de Madrid.

Desde el lujo decimonónico hasta el espíritu cosmopolita del siglo XX, La Fonda de los Príncipes ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia: alojar a quienes querían vivir la ciudad desde su epicentro.

Sus balcones, con vistas privilegiadas a la plaza, se han convertido en una de sus señas de identidad y en una ventana permanente al pulso diario de la capital.

Tras un proceso de rehabilitación de más de 18 meses, el hotel recupera ahora su nombre original y su vocación histórica. Su reapertura consolida además a La Fonda de los Príncipes como el único alojamiento de la Puerta del Sol que ha mantenido, de forma prácticamente ininterrumpida desde el siglo XIX, su función hotelera hasta la actualidad.

El proyecto está liderado por Alberto Gutiérrez, emprendedor vallisoletano vinculado al sector turístico desde hace casi dos décadas y fundador de Civitatis, la plataforma líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español y portugués en todo el mundo.

Idea clara

La iniciativa nace con una idea clara, que es la de recuperar espacios únicos, con identidad propia, y devolverles vida desde el respeto a su historia y a su entorno.

“La Fonda de los Príncipes no es solo un alojamiento, es parte de la historia de Madrid”, señala Gutiérrez.

“Reabrirlo en la Noche de Reyes, en un lugar tan simbólico como la Puerta del Sol, es una forma de devolverle a la ciudad un espacio que siempre ha formado parte de su vida. El objetivo ha sido respetar su esencia y su historia, pero adaptarlo a una manera actual de viajar, donde el valor está en vivir los destinos y no solo en alojarse en ellos”.

Con esta reapertura, un proyecto impulsado desde Valladolid se convierte en protagonista de la revitalización de uno de los enclaves más icónicos de Madrid.