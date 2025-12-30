De compras en limusina: así se gasta Aroa 6.000€ en una mañana de marisco, smartphone, dos teles y cortinas

Aroa González Antón, premiada con 6.000,00.- €, ha realizado sus compras en la mañana de hoy Cedida

De compras en limusina y casi sin límite para gastar. El sueño de cualquiera hecho realidad para Aroa González Antón, la flamante ganadora del sorteo "Árbol de los Deseos – Pide un deseo, es Navidad".

Esta vallisoletana ha hecho realidad el sueño de cualquier amante del shopping: gastar 6.000 euros en una sola mañana. Una historia para contar y disfrutar.

El cronómetro se puso en marcha temprano. Aroa tenía una misión muy clara, tenía que visitar 20 establecimientos y disfrutar de un premio que ha acabado exprimiendo al máximo, con un gasto final de 6.003,10 €. Esos 3,10 corren de su parte.

Organizada por Fecosva y el Ayuntamiento de Valladolid, esta iniciativa ha convertido a Aroa en la gran protagonista del comercio local.

¿El medio de transporte? Una espectacular limusina negra, rotulada para la ocasión, que ha recorrido los barrios de la ciudad despertando la curiosidad de todos los transeúntes. La calle Santiago se llenó de curiosos que no querían perderse nada.

La lista de la compra

¿Qué se puede comprar en una mañana con 6.000 euros? Pues comenzamos.

La despensa de la ganadora ha quedado lista para una Nochevieja de gala. Desde la Pularda rellena de Melos y el marisco de Pescadería Los Hermanos Marian, hasta el cochinillo de Carnicería Jose y Esther.

No han faltado los dulces: roscones en Maro Valles y una selección de vinos y champán en Entrecepas para brindar por el nuevo año.

Aroa no solo ha pensado en el paladar. La tecnología ha tenido un peso importante en sus bolsas, o mejor dicho, en el maletero de la limusina. Dos televisores (comprados en Electrococinas Makam y Tien 21). Un iPad de JComputer y un nuevo smartphone e impresora de PC Box y pequeños electrodomésticos como batidoras, cafeteras y tostadoras para renovar la cocina.

Además, el hogar de la premiada recibirá un "lavado de cara" gracias a los estores de Morales Decoración, cortinas de Nanyes y la ropa de cama de Don Edredón. Incluso hubo espacio para encargar mobiliario de cocina en A. García.

La generosidad de la campaña ha llegado a todos los miembros de la familia. Aroa pasó por Noemas para adquirir alimentación canina, demostrando que su mascota también está de celebración.

También hubo tiempo para el autocuidado con perfumes de Avenida, calzado de tendencia en Krack y gafas de sol en Multiópticas.

Y como la suerte llama a la suerte, la ruta incluyó una parada en El Trébol de la Suerte para adquirir décimos de la Lotería del Niño.

Una mañana de película que finalizó con la tradicional sesión de fotos para los medios de comunicación, al más puro estilo de una estrella de Hollywood.