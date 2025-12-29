Pillado en el mercadillo del estadio de fútbol con más de 2.600 prendas falsificadas

La Policía Municipal de Valladolid ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial tras intervenir un importante número de prendas de ropa falsificadas durante un control de seguridad incluido en la Campaña Especial de Navidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 15:45 horas del pasado 28 de diciembre de 2025, durante un control preventivo de vehículos y personas establecido en la Avenida Real Valladolid, concretamente en el mercadillo del estadio de fútbol.

En el transcurso del dispositivo, los agentes procedieron a la identificación del conductor de una furgoneta que transportaba mercancía textil.

Al ser preguntado por la carga, el conductor mostró el interior del vehículo, donde los agentes observaron numerosas prendas de ropa de marcas reconocidas. El titular del vehículo manifestó que se trataba de productos falsificados y que el resto de cajas contenían mercancía de similares características.

Ante estas manifestaciones, los agentes procedieron a vaciar y comprobar la totalidad de la carga, confirmando que todas las prendas eran presuntamente falsificadas.

Como resultado de la actuación, se confeccionó el correspondiente atestado por un presunto delito contra la propiedad industrial, siendo investigada una persona nacida en 1981.

En total, se intervinieron 2.609 prendas falsificadas de distintas marcas registradas, que quedaron depositadas en dependencias municipales para continuar con las gestiones necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, se intervinieron 1.733 euros en billetes y monedas, que fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

Desde la Policía Municipal se recuerda la importancia de este tipo de controles preventivos, especialmente durante campañas especiales como la Navidad, con el objetivo de proteger a los consumidores y combatir la venta ilegal de productos falsificados.