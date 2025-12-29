Mayorga espera al Papa León XIV en 2026: Argüello reitera su deseo al Vaticano con motivo del Año Jubilar de Santo Toribio

Presentación del Año Jubilar por el tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo R. Cacho ICAL

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, tiene un deseo claro para este 2026: que el papa León XIV visite España, y de manera especial la localidad vallisoletana de Mayorga de Campos.

Ha insistido en ello coincidiendo que el próximo año celebrará el Año Jubilar Diocesano de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo del tercer centenario de su canonización.

Argüello subraya la relevancia histórica y eclesial de Santo Toribio, un santo con una “importancia enorme en la evangelización de América entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII”.

También ha recordado su estrecha vinculación con la diócesis de Chiclayo (Perú), donde desarrolló gran parte de su labor pastoral y de la que fue obispo el actual pontífice.

Con motivo de la presentación oficial del Año Jubilar de la Santidad 2026, el arzobispo ha explicado que ya trasladó formalmente esta invitación al Papa durante su visita al Vaticano el pasado mes de noviembre, en el marco de una reunión de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Posteriormente, tuvo ocasión de reiterarle el proyecto de manera personal.

“Yo al Papa se lo he contado, aparte de la carta formal, después cuando he tenido ocasión de un encuentro directo. Le hablé de lo que él ya conocía, pero de manera personal”, señala.

Durante ese encuentro, el Papa le comentó que ya había estado en Mayorga en un par de ocasiones cuando pertenecía a la orden de los Agustinos.

“Siendo agustino había visitado la ermita del Santo, porque los agustinos tienen una vinculación muy estrecha con Mayorga. Hay frailes originarios del pueblo y además mantienen una casa en Valencia de Don Juan, que está muy cerca”, explica Argüello.

No obstante, el arzobispo matiza que cualquier desplazamiento dependerá primero de que el Pontífice confirme una visita oficial a España. “Primero tiene que concretarse la visita a España y después el programa y los lugares que podría recorrer”, afirmó.

Aun así, expresa su esperanza de que la cercanía del Papa pueda hacerse visible de una u otra forma: “Espero que, de alguna manera, la cercanía del Papa se pueda expresar y la podamos compartir en este centenario”.

Si no viene…

En este sentido, Argüello apunta que, si finalmente el Papa no pudiera desplazarse a Mayorga, el Año Jubilar podría convertirse en una oportunidad para organizar una peregrinación a Roma desde la parroquia. “Si el Papa no viene, podemos ir nosotros a visitarle”, asegura.

El Año Jubilar de la Santidad 2026 incluirá un amplio programa de actividades religiosas, culturales y pastorales, como peregrinaciones semanales a la ermita natal del santo, exposiciones, celebraciones dirigidas a jóvenes, ancianos y distintos colectivos sociales, así como el hermanamiento con la diócesis de Chiclayo.

El proyecto pone en valor la figura de Santo Toribio como defensor de los derechos de los indígenas y promotor del mestizaje cultural, y se enmarca en el camino espiritual hacia la gran celebración eclesial prevista para 2033.