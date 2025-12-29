Lanzan adoquines desde un puente y destrozan varios coches en Valladolid: “Está pasando todos los sábados”

El adoquín encima del coche afectado Cedida a EL ESPAÑOL Castilla y León

La Policía Nacional de Valladolid investiga un terrible acto vandálico ocurrido en el barrio de La Rubia, donde varios vehículos han resultado dañados tras el lanzamiento de adoquines desde un puente situado en la calle Pedro Calvo, a la altura de la concurrida avenida de Zamora.

Los hechos se produjeron en la madrugada del sábado 20 de diciembre, cuando personas aún no identificadas arrojaron al menos dos adoquines desde el puente sobre los coches que se encontraban estacionados en la vía.

Uno de los vehículos afectados sufrió importantes daños en el techo tras recibir el impacto directo de las piedras.

El Español de Castilla y León ha podido contactar con una de las víctimas, quien relata que ya ha interpuesto una denuncia en dependencias policiales el domingo 21 de diciembre.

“Soy una de las afectadas a la que esta gentuza le reventaron el techo del coche. Es algo que sigue pasando cada fin de semana”, explica.

Por eso ruega que “si alguien ha visto algo, cualquier pista, lo que sea que pueda ayudar a localizar a los energúmenos que han ocasionado estos daños sería de gran ayuda. Y sobre todo para que estéis atentos por si veis algo raro”, advierte.

Así quedó el vehículo tras el impacto Cedida a EL ESPAÑOL Castilla y León

Según la afectada, desde la Policía Nacional le indicaron que no constaban más denuncias similares en ese momento, algo que le resulta llamativo.

Durante la denuncia, sugirió revisar las posibles cámaras de tráfico existentes en ese tramo de la avenida de Zamora, aunque desconoce si se ha iniciado alguna investigación al respecto.

Desde la comisaría que atendió el caso se apuntó, a modo de hipótesis, “que este tipo de actos vandálicos suelen ser cometidos en ocasiones por grupos de menores”, si bien no existe confirmación oficial.

También se ha señalado que los hechos registrados hasta ahora han tenido lugar los sábados de madrugada.

Las víctimas y vecinos de la zona piden colaboración ciudadana y solicitan que cualquier persona que haya podido ver algo sospechoso o tenga información relevante lo comunique a la Policía.

Otro de los coches afectados Cedida a EL ESPAÑOL Castilla y León

Asimismo, reclaman mayor vigilancia para evitar que estos hechos se repitan y puedan provocar daños personales. La investigación continúa abierta.