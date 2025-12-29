Huelga en Michelin Valladolid durante todas las jornadas de bolsa de horas: “No queremos vivir para trabajar”

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado la convocatoria de huelga en las factorías de Michelin, afectando a todas las jornadas de bolsa de horas del año 2026. La medida busca enfrentar la flexibilidad laboral que, según el sindicato, invade fines de semana y festivos a través de calendarios variables.

La huelga afectará a más de 4.000 trabajadoras y trabajadores vinculados a sistemas variables, aquellos que deben trabajar en turnos de mañana, tarde y noche bajo calendarios que alteran su tiempo de descanso.

El inicio de la protesta está previsto para el turno de noche del 5 de enero, extendiéndose durante los tres turnos del 6 de enero, y afectará específicamente al taller de Recauchutado de camión de la fábrica de Valladolid.

Según CGT, el objetivo principal de estas huelgas es mejorar la conciliación laboral de las personas con sistemas variables, permitiéndoles ausentarse durante las jornadas de flexibilidad activadas, especialmente fines de semana y festivos, para proteger su calidad de vida.

“La huelga es un mensaje claro y contundente a la multinacional del hartazgo de la plantilla”, señalan desde la organización anarcosindicalista.

Entre sus demandas destacan: mejorar la salud laboral, reducir los ritmos de trabajo, revisar los calendarios, eliminar presiones y sanciones y mejorar las condiciones de quienes trabajan por turnos y en horario nocturno.

En palabras del sindicato, la idea es “trabajar para vivir y no vivir para trabajar”.

Además, CGT busca presionar a Michelin para que revise con más cuidado las aperturas de los calendarios y piense dos veces antes de activar días de trabajo adicionales.

Por ello, llaman a toda la plantilla afectada a priorizar su vida familiar y social sobre la disponibilidad reclamada por la empresa.

El sindicato insiste en que conciliación, salud y vida están por encima de los caprichos de la multinacional, animando a la plantilla a reflexionar sobre la importancia de estas huelgas para su bienestar.