Un hombre de 36 años, herido tras chocar su vehículo contra un muro en Traspinedo

Un hombre de 36 años ha resultado herido este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera del Apeadero, a la altura del número 30, en la localidad de Carraprado, dentro del término municipal de Traspinedo.

El aviso del siniestro se recibió a las 21:05 horas, cuando un turismo se salió de la vía y colisionó contra el muro de una parcela.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Valladolid, así como servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que enviaron un recurso para atender al herido.

Por el momento, el 112 no ha trascendido más datos sobre el estado del conductor ni sobre las causas del accidente, que están siendo investigadas.