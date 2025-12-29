Detenido en Valladolid tres meses después de robar una bicicleta de 613 euros: tiene 34 antecedentes y ya está en la calle

Un coche de la Policía Nacional de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de hurto ocurrido el pasado 24 de octubre en una céntrica calle de la ciudad.

Según informaron las autoridades, los hechos se produjeron sobre las 11:50 horas, cuando la víctima dejó su bicicleta correctamente asegurada junto a la puerta trasera del bar donde trabaja.

Al regresar pocos minutos después tras acceder al establecimiento, comprobó que la bicicleta, valorada en 613,22 euros, había desaparecido.

Tras la denuncia, agentes del Grupo especializado en hurtos de la Comisaría de Parquesol iniciaron las investigaciones que permitieron identificar plenamente al presunto autor.

Sobre él se dictó una orden de búsqueda, detención y personación en relación con la causa.

La detención se produjo en la tarde del 23 de diciembre, alrededor de las 20:00 horas, cuando un indicativo policial que realizaba labores de seguridad ciudadana en la Avenida Ramón y Cajal observó al individuo accediendo al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Tras perderle de vista dentro del centro, los agentes, con la colaboración del personal del hospital, lograron localizarlo y detenerlo en cumplimiento de la orden judicial.

El detenido, que cuenta con 34 antecedentes, ha sido puesto a disposición de la autoridad competente, que ha decretado su libertad con la obligación de comparecer ante la justicia cuando sea requerido.