Detenido por mostrar sus genitales ante un grupo de menores y perseguir a uno de ellos en El Peral

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre en Valladolid como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menores. Los hechos, que se produjeron el pasado 21 de diciembre alrededor de las 20:30 horas, tuvieron lugar en la calle Alcaparra (El Peral) ante un grupo de entre diez y doce menores, de unos 14 años de edad.

La intervención se inició tras un aviso recibido en el 091, que alertaba sobre la presencia de un hombre mostrando sus genitales en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes de Seguridad Ciudadana fueron abordados por el grupo de menores, quienes señalaron directamente a un individuo que se encontraba sentado en un banco cercano.

Al ser interceptado, el hombre manifestó a los agentes que no portaba ningún documento de identificación.

Según el relato de los jóvenes, la actitud del sospechoso fue intimidante desde el primer momento. El hombre, que portaba un palo en la mano, se acercó al grupo para pedirles tabaco. Ante la negativa de los menores, comenzó a perseguir a uno de ellos sin llegar a abandonar la zona.

Poco después, el individuo se bajó los pantalones y exhibió sus genitales de forma intencionada ante todo el grupo, acompañando la acción con un movimiento de balanceo. Los testigos también indicaron que el detenido realizó la misma conducta frente a una joven ajena al grupo que pasaba por el lugar.

Los menores decidieron alertar a las autoridades y permanecieron en el sitio para identificar al responsable ante la llegada de la patrulla uniformada. Durante la intervención, uno de los progenitores acudió al lugar tras ser requerido por los agentes para ser informado de la gravedad de lo ocurrido.

Tras ser trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El magistrado encargado del caso ha decretado su libertad con cargos, bajo la obligación de comparecer ante el juzgado siempre que sea requerido.