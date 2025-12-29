El Ayuntamiento da luz verde a la construcción de 15 viviendas en El Peral y a la venta de cuatro parcelas industriales en Jalón

La Junta de Gobierno Local ha dado un paso decisivo para completar el desarrollo urbanístico del barrio de El Peral con la aprobación de la licencia de obras para la terminación de 15 viviendas unifamiliares.

El proyecto se ubica en la calle Mango, número 13, y permitirá finalizar una promoción de 14 chalets pareados y uno aislado cuya estructura quedó ejecutada pero inacabada hace dos décadas.

Este conjunto residencial forma parte de la segunda fase de un proyecto mayor iniciado originalmente en noviembre de 2004. Aquel plan parcial contemplaba un total de 35 viviendas en la Parcela 17 del Sector 42.

Mientras que la primera fase (compuesta por 20 inmuebles) se completó con éxito y se encuentra actualmente habitada, esta segunda etapa permanecía a la espera de ser finalizada.

El proyecto de terminación ahora aprobado contempla una superficie construida computable de 2.209 metros cuadrados sobre una parcela de más de 4.500 metros cuadrados.

Las viviendas se distribuirán en varios bloques lineales situados a lo largo de las calles Arándano y Mango, integrándose en el tejido residencial ya consolidado de la zona.

Uno de los puntos clave de la licencia es la gestión de los accesos y servicios comunes. Las 15 nuevas viviendas compartirán el garaje comunitario de la planta semisótano con los vecinos de la primera fase.

El acceso se realizará a través de la rampa ya existente en la calle Mango, que cuenta con más de seis metros de ancho para permitir la entrada y salida de vehículos en ambos sentidos.

Industrial Jalón

Asimismo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado esta mañana el expediente de contratación para la enajenación, mediante subasta pública, de cuatro parcelas de titularidad municipal situadas en el Sector 44, conocido como Industrial Jalón. La operación, que afecta a terrenos con la consideración de suelo finalista, parte de una valoración estimada total de 534.060 euros.

Las parcelas objeto de esta subasta se encuentran actualmente sin edificar y cuentan con la condición de solar, disponiendo de todos los servicios urbanísticos necesarios al haber sido ya recibida la urbanización del sector.

Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2020, estos terrenos tienen asignado un aprovechamiento lucrativo para uso de industria común (Industria Urbana), lo que permite su edificación inmediata siguiendo las determinaciones del planeamiento vigente.

Parcelas en Pinar de Jalón

En cuanto a la normativa técnica, la regulación para estas parcelas establece una altura máxima de fachada de tres plantas, conforme al artículo 420 de la Normativa de la Revisión del Plan General (RPGOU). Al tratarse de terrenos finalistas, el valor de licitación se ha ajustado a su capacidad de acogida de actividad económica de forma directa.

La distribución y valoración individual de los activos es la siguiente: Parcela IC-134: Con una superficie de 1.127,14 m², sale a subasta por 133.450 euros. Parcela IC-135: De idénticas dimensiones (1.127,14 m²), tiene un precio de salida de 133.450 euros. Parcela IC-136: También con 1.127,14 m² de superficie, se tasa en 133.450 euros y parcela IC-125: la de mayor tamaño del lote, con 1.130,12 m², parte de un valor de 133.710 euros.