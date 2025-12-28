La Pucela Sansil despide el año en Valladolid fijando el nuevo récord en más de 5.500 corredores

Valladolid ha despedido el año por todo lo alto. Lo ha hecho con la segunda edición de la Pucela Sansil, surgida el año pasado con el ánimo de recuperar la desaparecida San Silvestre en la ciudad del Pisuerga.

La edición de este año se ha cerrado marcando un nuevo récord histórico de participantes, al alcanzar más de 5.500 corredores, una cifra que supera ampliamente a los 4.000 inscritos el año pasado.

La prueba popular, organizada por el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Municipal de Cultura, ha cerrado esta edición con la esperanza de consolidarse como una carrera referente en Valladolid y, al mismo tiempo, para poder "soñar en grande" a nivel nacional, según destacó la concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez, durante la presentación hace unos días.

"Una auténtica fiesta del deporte y la convivencia", han destacado desde el Ayuntamiento de Valladolid, una vez ha concluido esta segunda edición que marca una ilusionante cifra a batir en años venideros.

Cabe recordar que la San Silvestre vallisoletana dejó de celebrarse tras suspenderse la edición de 2017. No fue hasta siete años después, en 2024, cuando se recuperó la carrera popular bajo un nuevo formato con la Pucela Sansil.

El ganador de este año en la categoría masculina ha sido David García Catalina, después de marcar un tiempo de 15 minutos y 58 segundos en su carrera. La segunda posición ha sido para Daniel Martínez Hernando (16:01) y el podio lo ha completado Hugo Fernández Tovar (16:03).

En categoría femenina, la ganadora ha sido Ángela Viciosa Villa, con un tiempo de 18 minutos y 23 segundos. El puesto de plata ha sido para Elisa Escudero Garfia (19:14) y el bronce para Elena Diez de la Fuente (19:28).