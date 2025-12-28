Los ocupantes de una moto, uno de ellos un niño de 8 años, heridos tras colisionar contra un coche junto al José Zorrilla
La conductora, una mujer de 28 años, presenta un golpe por caída, mientras que el menor tiene raspada una mano.
Más sucesos: Un conductor da varias vueltas de campana tras salirse de la carretera en la A-6 a su paso por Valladolid
Los dos ocupantes de una moto, una conductora de 28 años y un niño de 8, han resultado heridos este domingo, 28 de diciembre, después de colisionar con un turismo a la altura del estadio José Zorrilla en Valladolid.
La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 12.03 horas por el accidente, que ha ocurrido a la altura del número 83 de la Avenida del Mundial 82, junto al estadio de fútbol.
El alertante precisaba que los dos ocupantes de la moto necesitaban asistencia sanitaria y el aviso se ha trasladado a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado recursos para atender a las víctimas.
El menor de edad tenía raspada una mano, mientras que la mujer presentaba un golpe por caída, sin que haya trascendido por el momento si han necesitado de traslado a un centro hospitalario.