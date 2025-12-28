Entra con una retroexcavadora en un viñedo ajeno en un pueblo de Valladolid y arranca 755 cepas

Un hombre ha sido investigado por la Guardia Civil por un presunto delito de daños después de entrar a una finca que no era de su propiedad y arrancar 755 cepas de un viñedo en Cubillas de Santa Marta (Valladolid).

La propietaria de la finca fue informada por un familiar, que había visto cómo una retroexcavadora estaba arrancando las cepas en un viñedo de su propiedad.

Personada en el lugar la mujer, pudo comprobar los daños ocasionados y las cepas que habían sido arrancadas, ascendiendo hasta un total de 755.

Inmediatamente, acudió al Puerto de la Guardia Civil para interponer una denuncia, lo que provocó que se iniciaran las pertinentes gestiones de investigación.

La rápida intervención permitió poder identificar al presunto autor, que una vez se confirmó su implicación, se procedió a su investigación por un presunto delito de daños.

Tras todo ello, los agentes de la Guardia Civil que se encargaron del caso han puesto a disposición judicial al responsable de los hechos.