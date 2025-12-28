Detienen a un sanitario por robar a pacientes y acompañantes en hospitales de Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un sanitario por un presunto delito continuado de hurto en hospitales de Valladolid, por sustraer efectos personales de pacientes y acompañantes en situaciones de especial vulnerabilidad, generalmente durante los traslados sanitarios o en áreas de urgencias.

Los hechos que se le imputan, hasta cuatro sustracciones, ocurrieron entre octubre y noviembre. Además, cabe resaltar que tiene antecedentes por hechos similares ocurridos en años anteriores.

La investigación se había iniciado tras recibir la Policía Nacional varias denuncias, todas ellas con un patrón común, que era el robo de carteras o efectos personales a los pacientes y acompañantes.

Una mujer había denunciado que el 31 de octubre, mientras esperaba para ser atendida en el área de urgencias del Hospital Clínico Universitario, un celador le cogió el bolso alegando que iba a colocarlo en otro sitio.

Minutos después, al recuperarlo de nuevo, se percató de la falta de su cartera, que tenía 60 euros, tarjetas sanitarias y un boleto de Lotería de Navidad.

Por otro lado, hija de un paciente denunció la sustracción de la cartera de su padre el 20 de noviembre en el Hospital Clínico Universitario, con 200 euros en su interior y cinco décimos de la Lotería de Navidad, mientras estaba siendo trasladado en ambulancia.

El paciente había accedido solo, sin compañía, al centro hospitalario y cuando su hija pudo acceder al box donde estaba, comprobó que los efectos ya no estaban.

Ese mismo día, otra familia denunció al Hospital Clínico Universitario la desaparición de la cartera de un paciente que había sido trasladado por una dotación sanitaria. La cartera tenía en su interior documentación personal, una tarjeta bancaria, un carné de abono del Real Valladolid y entre 30 y 40 euros.

Ya el 25 de noviembre, un hombre denunció la desaparición de la cartera de su esposa en el Hospital Universitario Río Hortega, que contenía 300 euros, tres tarjetas de banco y un décimo de Lotería de Navidad, después de haber sido asistida por un técnico de ambulancia que manipuló el bolso mientras les ayudaba en una sala del centro.

Los agentes especializados en delitos contra el patrimonio observaron coincidencias en el modus operandi, así como la presencia del mismo empleado sanitario en varios de los servicios implicados. Tras realizar diversas gestiones, el presunto autor fue identificado y detenido el pasado 18 de diciembre.

Durante la investigación se constató, además, que el detenido ya había sido investigado años anteriores por hechos similares. El 11 de agosto de 2023 por sustraer 500 euros del bolso de una mujer durante un traslado sanitario.

El 6 de julio de 2019 por robar una cartera con 900 euros a un paciente asistido tras un episodio médico. El 11 de junio de 2016, por una denuncia presentada en septiembre de 2018, por la sustracción de 300 euros a un hombre atendido tras una caída en un autobús urbano.

Por último, el 31 de mayo de 2016 por un hurto de 1.500 euros a un paciente durante un traslado en ambulancia al Hospital Clínico. El detenido ha sido puesto a disposición judicial, cuya autoridad ha decretado su puesta en libertad con cargos.