Muere una mujer tras precipitarse desde una vivienda de La Circular

Imagen de la calle San Luis, donde se han producido los hechos

Una mujer de 50 años ha fallecido en la mañana de este sábado, 27 de diciembre, en Valladolid después de precipitarse desde una vivienda en altura en los alrededores de La Circular.

Según han informado fuentes de la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 11:37 horas se han recibido varias llamadas que avisaban de que una mujer se había precipitado desde una vivienda en la calle San Luis.

El aviso se ha trasladado a la Policía Nacional, a la Policía Municipal y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha enviado hasta el lugar a una Unidad Medicalizada de Emergencias.

Ya en el lugar de los hechos, los facultativos no han podido hacer otra cosa que confirmar el fallecimiento de esta mujer de 50 años, según fuentes del 112 de Castilla y León.

Por otro lado, desde la Policía Nacional han activado el protocolo judicial, como sucede en estos casos, para investigar los hechos, aunque de primeras se descartan signos de violencia y la participación de terceras personas.