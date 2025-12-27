Un conductor da varias vueltas de campana tras salirse de la carretera en la A-6 a su paso por Valladolid

Imagen de la cámara de la DGT de los servicios de emergencia en el lugar del accidente en la A-6 a su paso por Valladolid

Un conductor ha dado varias vueltas de campana con su turismo este sábado, 27 de diciembre, tras salirse de la carretera en la A-62 a su paso por la provincia de Valladolid.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, a las 13:08 se han recibido varias llamadas avisando del accidente en el kilómetro 162 de la citada autovía, en el término municipal de Medina del Campo.

El aviso se ha trasladado a los servicios de emergencias, entre ellos Sacyl y la Guardia Civil, que se encuentran en el lugar de los hechos, según se puede observar en las imágenes de las cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por el momento, se desconoce el alcance del accidente, así como el estado del conductor del turismo y si en el coche viajaban más personas.