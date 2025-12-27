Alimentos de Valladolid encara su décimo aniversario con 2.050 productos registrados y 552 empresas adheridas

La marca agroalimentaria Alimentos de Valladolid, gestionada por la Diputación provincial, encara su décimo aniversario este 2026 con 2.050 productos registrados y 552 empresas que ya cuentan con el distintivo de calidad.

De esta manera, se consolida como la principal seña de identidad geográfica desde que se aprobase su Reglamento de utilización en mayo de 2016, fruto del acuerdo plenario de marzo de ese mismo año, y protagonizando una evolución hasta convertirse en un pilar estratégico para el desarrollo del sector agroalimentario provincial.

Al cierre de este ejercicio 2025, el balance de gestión muestra una sólida implantación en el tejido productivo. El desglose sectorial, además, confirma el carácter transversal de la marca, que aglutina a 261 productores, 157 establecimientos hosteleros, 6 empresas de distribución, 19 entidades vinculadas al sector y 109 comercios minoristas.

A lo largo de este año, la marca ha llevado a cabo un calendario de acciones de fomento del consumo y promoción. Se inició el ejercicio con una destacada presencia en la concentración motera internacional de Pingüinos, que se celebra en Valladolid, con degustaciones y sorteos de experiencias vinculadas a la Milla de Oro del Vino.

A nivel nacional e internacional, Alimentos de Valladolid ha reforzado su proyección con la participación en ferias como MITM Europe, FITUR y el Fórum Gastronómico, además de la obtención del Premio Verema 2024 como mejor institución de Promoción del Vino.

De forma paralela, se ha dado continuidad al programa de formación "a la carta" para las empresas adheridas y a las acciones de promoción sectorial.

La estrategia institucional se ha centrado en la promoción de estos productos locales mediante eventos con gran repercusión. Es el caso del Concurso Nacional e Internacional de Pinchos y Tapas, o la presencia en ferias como Salamaq y el Salón Gourmets.

De la misma manera, la visibilidad de sectores concretos ha sido reforzada a través de eventos específicos como la Feria de Alimentos de Valladolid, el Mercado de Navidad o el Salón del Vino, Salón de la Miel, Vallaqueso, Tapas X Comarcas, el Concurso de Tartas de Queso y Dulcería, enfatizando en la promoción de los dulces, las tapas y el queso de la provincia.

El impacto de estas acciones se ha visto reflejado en la afluencia que se ha registrado en los principales eventos organizados por la Diputación de Valladolid.

Por ejemplo, la V Feria de Alimentos, que se celebró en marzo, registró 7.400 visitas, mientras que el V Mercado de Navidad y el Salón del Vino han reunido a más de 11.300 personas. La III Feria de Dulcería cerró con 6.032 visitas, el II Salón de la Miel llegó a 3.176 personas y Vallaqueso recibió a 7.458 asistentes interesados en esta producción.

Para seguir trabajando por el posicionamiento de Alimentos de Valladolid a nivel nacional e internacional, generando nuevas oportunidades de negocio para las empresas adheridas, la Diputación ha impulsado campañas de promoción conjunta con Apehva para la hostelería, la Asociación de Hoteles de Valladolid y con Fecosva para el comercio minorista.

Se han incluido acciones como el sorteo de 600 lotes de productos de la marca, mediante la entrega directa de participaciones por compras de más de 20 euros. También se han reforzado algunas iniciativas de colaboración con denominaciones de origen, marcas de garantía provinciales, las rutas del vino e indicaciones geográficas protegidas.

Alimentos de Valladolid cierra el año incrementando su presencia en eventos nacionales e internacionales como Fórum Gastronómico, FINE, Fenavín, World Padel Tour, Sur Wine & Gourmet Málaga y el Congreso de Cadena Agroalimentaria.

Por último, cabe resaltar las acciones de patrocinio de clubes deportivos de élite, además de la presentación de distintas guías gastronómicas, entre ellas la del cocido y la de turismo agroalimentario, con el fin de continuar posicionando la marca como sinónimo de excelencia, calidad y compromiso con el territorio.