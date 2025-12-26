La mítica tienda de Valladolid con una máquina expendedora única: "No se vende en Navidad como hace 20 años"

Más de 50 años. Esos son los que lleva Flores Mary antaño y Mary Floristas en la actualidad, vendiendo flores a los vallisoletanos y a los forasteros que compran uno de los regalos más populares, también en épocas navideñas.

Marta Herrán Martínez está, junto a su marido, al frente de este negocio que se sitúa en el centro de Valladolid. Concretamente en la calle del Val número 7. Un comercio que ha instalado una curiosa máquina expendedora para poder comprar, a cualquier hora, flores tanto naturales como artificiales.

Aunque, como asegura nuestra protagonista, en Navidad “no se vende como hace 20 años”, recibe a EL ESPAÑOL de Castilla y León con mucho trabajo. Cuenta con una clientela fiel que responde, año a año.

Charlamos con ella del pasado, presente y futuro en esta entrevista.

Marta, una vida dedicada a las flores

“Me defino como una persona muy trabajadora. También, exigente tanto con los empleados como conmigo. Me gusta hacer el trabajo perfectamente y que todo salga bien para que el cliente quede satisfecho”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Marta Herrán Martínez.

Recuerda su infancia “como muy normal” junto a unos padres, María y Julio, que siempre han sido “muy trabajadores”. Nos confiesa que, de “de la nada” consiguieron “montar un negocio que se mantiene hoy en día, 50 años después”.

“Yo soy la tercera generación de la familia que se dedica al negocio. Antes se llamaba Flores Mary y ahora Mary Floristas. El equipo ha crecido y contamos con más personal para atender a nuestros clientes”, explica la vallisoletana, de toda la vida.

Marta siempre tuvo claro que quería continuar el camino de sus padres y seguir con el negocio. Su hija, María, será la cuarta y ya echa una mano a su madre con el negocio.

Mary Floristas en Valladolid.

Más de 50 años de historia

“Mis padres siempre se han dedicado al mundo de las flores. Mi padre tenía un puesto en el Mercado de El Campillo y, mi madre, en Francisco Zarandona. Los dos siempre se han dedicado a este mundo y se acabaron unificando en la calle Val 7 con Flores Mary cuando se casaron”, asegura nuestra protagonista.

Un negocio, con más de 50 años de vida, en el que estuvo al frente su madre hasta que se jubiló hace 20 primaveras. Ahí, Marta cogió las riendas pese a que ya llevaba desde los 16 colaborando en el negocio.

“Hace unos años, ampliamos el local con el fin de que fuera más moderno y adaptado a su época. Crecimos en empleados y cambiamos el nombre a Mary Floristas. Llevo 20 años con la gestión del negocio familiar junto a la ayuda de mi marido Javier”, afirma la comerciante.

Un local, el de calle del Val, 7, donde se sitúa la tienda, que cuenta con un total de seis empleados y 600 metros cuadrados y que vende todo tipo de flores. Un regalo que resulta perfecto ahora, en este periodo navideño del año.

La venta y una pionera máquina expendedora

“Nos dedicamos a la venta de planta, flor y decoración, tanto de flor natural como artificial. Siempre intentamos traer las novedades más importantes de ferias. Intentamos estar al día y ofrecer flores que estén de actualidad”, confiesa nuestra protagonista.

Marta atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León en Mary Floristas.

Trabajan, sobre todo, el sector funerario, también el de las bodas. Todo lo que se le pida a Marta, hace lo imposible por tenerlo. Además, a principios de este año 2025, concretamente en enero, introdujeron una importante novedad.

“Hemos instalado, hace apenas un año, una máquina expendedora. Es única en Valladolid. Somos la primera floristería que la implanta en la ciudad. Nos diferencia de todo el mundo. Es algo que a la gente le ha gustado. Hemos recibido muchas felicitaciones y nos dicen que es una gran idea”, apunta la profesional del mundo de las flores.

En esa máquina expendedora nos encontramos con dos apartados. Una, con máquina frigorífica con seis arreglos de flores naturales y otra parte, con una temperatura distinta, que está dedicada a las plantas artificiales.

“Cada vez vendemos más flores a través de la máquina. La compra, me gustaría destacar, que es con tarjeta. No se puede con efectivo. Los pasos son muy fáciles de realizar. Estoy muy contenta con la instalación de esta máquina”, nos cuenta Marta.

La venta por Navidad

“No se vende en Navidad como hace 20 años. Yo he conocido la época dorada de la venta de flores. Sin embargo, me gustaría indicar que mis clientes, en todas las campañas, responden. Son fieles”, añade Marta.

Flores en Mary Floristas.

Ahora se apuesta por un producto más elaborado. Por la calidad en lugar de la cantidad. Las cosas han cambiado y las personas que entran a comprar elementos florales dan mucha importancia a la elaboración.

“La gente sigue gastando en Navidad. Continúa regalando flores. Tenemos un terrario, un recipiente de cristal con plantas en el interior que arrasó el año pasado porque es muy fácil de mantener y cuidar. Ahora vendemos flores de pascua y centros navideños, además de coronas de adviento”, afirma.

Mary Floristas sigue de moda después de más de 50 años.

“No ir a peor”

“Ser autónomo es terrible. Tenemos que pagar muchos impuestos. Ahora, se han instaurado nuevos y se nota. Repercute a la hora de hacer las cuentas finales de cada mes”, añade la vallisoletana.

Sobre estos impuestos a pagar pide a las administraciones que “se mire más por el autónomo” y apunta que el Ayuntamiento de Valladolid está “implantando acciones” para “apoyar al pequeño comercio”.

“Mi deseo para el año 2026 es no ir a peor. Que nos quedemos como estamos o ir a mejor. Y mucha salud para todo el mundo”, finaliza Marta Herrán, mirando ya al nuevo año que está a punto de comenzar.