Frenan la venta de las puertas de una iglesia histórica en un pueblo de Valladolid por Wallapop y a 390 euros

Ventosa de la Cuesta es un municipio de la provincia de Valladolid que en la actualidad cuenta, como informa el Instituto Nacional de Estadística (INE), con una población de 110 habitantes.

Malena Alonso denunciaba, a través de las redes sociales, lo que estaba sucediendo en las últimas horas en el lugar. Todo después de ver un anuncio en Wallapop en el que “se vendían las puertas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a un precio de 390 euros”.

“Es un tema parroquial más que del Ayuntamiento”, ha asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla y León, María Luisa Escalante, la alcaldesa de la localidad vallisoletana, que se ha negado a hacer más declaraciones tras la polémica.

El Arzobispado de Valladolid, también en declaraciones a este periódico, ha asegurado que el “anuncio lo puso un tercero” para confirmar que “ya ha sido retirado” y añadir que “han actuado lo más rápido posible” con el fin de “tomar la decisión más adecuada conforme a la Ley y atendiendo a criterios técnicos y de conservación”.

La denuncia de Malena

“Esto es denunciable ante Patrimonio y tiene consecuencias. La puerta de la iglesia de mi pueblo, Ventosa de la Cuesta, es barroca, del siglo XVI, 400 años de historia, sobreviviendo a guerras, miserias y abandono para que en 2025 alguien decida que sobra. Han decidido venderla en Wallapop por 390 euros”, denunciaba Malena a través de un vídeo en redes sociales.

Publicación que acumula casi 35.000 'me gusta' en Instagram y que causó un gran revuelo a través de las redes sociales, que se hicieron eco del anuncio, y de lo que estaba sucediendo en el lugar.

Malena, en declaraciones a este periódico, asegura que “denunció dicho anuncio en cuanto lo vio. Horas después, Wallapop lo quitó”.

“Después de la repercusión que ha generado el vídeo, se ha puesto en contacto conmigo el delegado de Patrimonio del Arzobispado de Valladolid. Se ha comprometido a venir esta semana, o en un hueco, a ver las puertas y comprobar si se pueden restaurar o cuál es la solución conforme a la Ley”, añadía Malena en un segundo vídeo que acumula también 6.000 'me gusta'.

La joven ha querido dar las gracias a las personas que “han compartido el vídeo" añadiendo que “sin vuestro apoyo esto no habría llegado tan lejos”.

A EL ESPAÑOL de Castilla y León dice sentirse “muy satisfecha por luchar por el patrimonio del pueblo” y añade que la localidad “tiene un montón de maravillas para mostrar”.

El Arzobispado de Valladolid actúa “con rapidez”

“El anuncio se ha retirado. Las puertas no se han tocado. Hemos actuado lo más rápido posible. El 24 de diciembre supimos de la noticia y de forma veloz visitamos el lugar”, aseguran fuentes del Arzobispado de Valladolid a este periódico.

De hecho, desde el Arzobispado de Valladolid, afirman que el delegado de Patrimonio visitó el lugar este 25 de diciembre, día de Navidad, y que lo ha vuelto a hacer este viernes, 26 del mismo mes.

“Juan Carlos Álvarez, que es el delegado de Patrimonio, ha estado en el lugar en el que se ubica la iglesia. Ahora, nos encontramos a la espera de un informe técnico para saber en qué estado se encuentran las puertas en la actualidad y tomar la decisión más adecuada, conforme a la Ley y atendiendo a criterios técnicos y de conservación”, afirman desde el Arzobispado.

De hecho, el informe se ha solicitado “con carácter de urgencia” con el fin de tomar “la mejor decisión lo antes posible”.

Todo para que este emblema del municipio, y de la provincia de Valladolid, siga vivo, primero. Y segundo, que luzca con su mejor cara.