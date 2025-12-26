Chapu (47), el vallisoletano que hace de Carrero Blanco en una serie: “Con un personaje así, los prejuicios juegan en contra”

Roberto Chapu durante la serie. Fotografía: captura de pantalla de ENA, la serie emitida por La 1 de Televisión Española.

Roberto Pérez Hernández, más conocido como Chapu, es un cómico y actor pucelano que, en la actualidad, vive en la localidad vallisoletana de Valoria la Buena. Tiene 47 años y suma un total de 25 de experiencia como actor. También es un reconocido cómico.

Nuestro entrevistado ha participado en reconocidas series como Los Hombres de Paco y también en La Casa de Papel. En 2023 participó en el rodaje de ENA, una serie que se ha emitido en Televisión Española los pasados días.

ENA es la historia de una reina y, también, de una mujer. De la Reina Victoria Eugenia. Una joven inglesa que jamás había soñado ser lo que fue: reina de España. En el viaje deja atrás a su familia, también sus costumbres, su cultura y tiene que renunciar a su religión para vivir en tierra extraña en que sufre un atentado el mismo día de su boda.

“Nunca se sintió aceptada ni querida, pero jamás se rindió. Luchó siempre con el fin de conseguir sus propósitos. Fue icono de la moda y de la liberación de las costumbres femeninas. Cuando descubrió las infidelidades del rey Alfonso XIII, no deja de ejercer como reina. Lo hace con discreción y resiliencia”, nos cuenta Roberto Chapu, hablando de la serie.

Él hace de Carrero Blanco en una serie que cuenta con un total de seis capítulos. EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él. Nos cuenta todos los detalles de cómo fue meterse en el papel de su personaje y muchas cosas más sobre esta serie de quilates.

Una persona normal

“Me defino como una persona normal que trabaja contando historias”, asegura en declaraciones a este periódico el actor y cómico vallisoletano. Disfruta de lo que hace, y eso se nota. También de Valoria la Buena, el pueblo en el que vive.

A sus 47 años es un amante de la lectura, de la música y del deporte. De pequeño cambiaba de parecer a la hora de su futura dedicación profesional. “Iba cambiando, quería ser torero, futbolista, bombero, astronauta, policía, ciclista…”, asegura.

Sin embargo, ya desde los 14 años empezó a actuar. Profesionalmente desde casi el año 2000, de ahí que sume 25 años como actor. Al carro de los monólogos se subió en 2006.

Y ahí sigue, gracias a su buen trabajo y esfuerzo.

ENA y Carrero Blanco

“La serie ENA se rueda en el segundo semestre de 2023. Cuenta la vida de una mujer imprescindible para conocer la España actual con la reina Victoria Eugenia “Ena” como protagonista. Era la mujer de Alfonso XIII”, asegura nuestro entrevistado.

Una serie, de seis capítulos, que se ha emitido en La 1 de Televisión Española en las últimas fechas. Ahora está disponible en RTVEPlay. Y el que quiera puede ver una gran trama con la presencia del actor vallisoletano en la misma.

“Hice de Carrero Blanco. Con un personaje así, los prejuicios juegan en contra. A favor, que existe numerosa documentación del personaje, incluso ya de los años 40, que es cuando se desarrolla la acción. Al final, es una persona de carne y hueso, con sus filias y sus fobias, sus virtudes y defectos”, asegura Chapu.

Una serie muy seguida y que ha tenido una buena crítica.

Satisfacción y futuro

“He quedado satisfecho de mi participación en ENA. He participado en numerosas series, se cuentan por decenas. Es lo que tiene no hacer protagonistas”, añade nuestro entrevistado entre risas.

Roberto Pérez Hernández no se marca metas. “Tengo claro que esto consiste en seguir corriendo, no en llegar a ningún sitio”, apunta.

“Mi día a día es la comedia, tanto en solitario como al lado de los maravillosos compañeros que me ha regalado la vida. Quiero que eso no cambie. Solo pido salud y fuerza para que dure muchos años”, finaliza.

Ojalá que así sea.