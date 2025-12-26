Aroa (39), la afortunada que se gastará 6.000 € en horas gracias al Árbol de los Deseos de Valladolid: "Nos hace mucha falta"

Jesús Julio Carnero y Víctor Martín durante la llamada a Aroa. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado, en la mañana de este viernes, 26 de diciembre, el Sorteo del Árbol de los Deseos para saber quién era la ganadora del mismo y se va a llevar el cheque regalo por valor de 6.000 euros, con retención incluida, para gastárselos en una mañana en los comercios de la ciudad.

La ganadora ha sido Aroa González Antón, que ha hecho su compra en la Panadería Melos, en el barrio de la Victoria de Valladolid. Se gastará su premio en horas el próximo 30 de diciembre.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al concejal de Comercio, Víctor Martín, han llamado en directo a la agraciada para informarle de que era la ganadora del premio.

“Estoy en mi pueblo. En Villanueva del Campo, celebrando la Navidad con la familia”, ha asegurado Aroa.

Carnero le ha comunicado que, tras el sorteo, ella ha sido la agraciada con “el premio principal” y que “tiene la obligación de gastarse 6.000 euros el día 30 de diciembre ese dinero”.

La alegría de Aroa

“Estoy superilusionada. Muchas gracias porque además nos hace mucha falta porque nos hemos comprado una casa nueva”, ha afirmado Aroa.

Carnero ha añadido que “podrá arreglarla” con este gran cheque. Aroa tiene 39 años y va a disfrutar mucho de este gran premio.

“Se te ha hecho la luz para el día 30 de diciembre”, ha añadido el alcalde de Valladolid que ha animado a Aroa a “pensar en qué se gasta los 6.000 euros”.

“Para nosotros es muy importante que hayas participado porque has comprado en el comercio de proximidad”, ha finalizado el alcalde de Valladolid.