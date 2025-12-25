Sheila, artesana, sobre su puesto en el mercado navideño: "Llevo 1 año preparando todo, está gustando muchísimo"

Sheila en su puesto de ropa para niños en el mercado navideño de Valladolid

Todo empezó con una pequeña chaqueta que hizo a una de sus hijas sobre un cuento que le gustaba y ahora se ha convertido en un intento para ver si puede ser su modo de vida. Sheila debuta este 2025 en el mercado navideño de la Plaza Mayor de Valladolid como artesana, después de que el año pasado tuviera su primera oportunidad en una feria medieval.

"Llevo un año preparándome para este mercado y estoy probando a ver qué tal va y si se puede vivir de ello", apunta en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León a las puertas de su puesto, justo frente a la Casa Consistorial.

Una aventura que está intentando convertir en su profesión gracias a que el sueldo de su marido ayuda a que en estos momentos se lo puedan permitir. "Si no, no podría hacerlo", reconoce la artesana vallisoletana.

El producto que vende Sheila es exclusivamente diseñado, desde el patronaje, y elaborado por ella. "Son abrigos de dragones, de zorros, de unicornios... es todo un poco de cuento", apunta la artesana textil. También cuenta con más cosas como mochilas, gorros o cuellos temáticos.

Hace un año, Sheila tuvo la oportunidad de probar con un puesto en una feria medieval. Algo que le "gustó mucho" por el ambiente y porque le fue "muy bien". Esta primera experiencia le llevó a prepararse para este mercado navideño, el cual afronta con la expectación de "a ver qué pasa".

El arranque señala que fue "muy bueno" durante el primer fin de semana y luego hubo unos días "más tranquilos y más flojos", pero su motivación permanece intacta porque "todavía queda mucha feria por delante".

Hasta ahora, el público que se ha fijado en su puesto se ha decantado principalmente por los abrigos, que "están gustando muchísimo" porque "es algo que no se ve" en otros lugares.

"Luego las mochilas, que yo pensaba que sería un poco así y están gustando también mucho. O los cuellos. Esto es un poco lo que más está saliendo", añade.

El mercado

El mercado navideño de la Plaza Mayor de Valladolid abrió sus puertas el pasado 27 de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado instalado por toda la ciudad, en especial en la zona centro, escenario principal de estas fechas.

Además del árbol de los deseos y el icónico tiovivo, que durante tantos años lleva trayendo la diversión para los más pequeños, junto al Belén en tamaño real instalado a los pies de la estatua del Conde Ansúrez, la Plaza Mayor de Valladolid acoge un total de 70 puestos artesanos con productos de todo tipo.

Además de la artesanía textil de Sheila, frente a la Casa Consistorial, junto a otros puestos, se le suman casetas donde podremos encontrar joyería y bisutería de autor, sellos, cerámica, bolsos, ropa para los más pequeños, cuero y un enorme etcétera.

Vidrio, madera, juguetes, marionetas, cosmética natural, cerería, marroquinería, diseño textil y otras muchas más cosas se podrán encontrar también en este mercado perfecto para ultimar los últimos regalos navideños.

Y una parte gastronómica, donde los churros, el dulce, las almendras garrapiñadas o el valadar, un postre típico de la provincia de Valladolid, pondrán la nota culinaria a este paseo navideño en pleno corazón de la ciudad del Pisuerga.

Hay un total de 62 participantes divididos en 70 casetas, lo que dota a este mercado navideño de una mayor variedad con respecto a años anteriores. Estará abierto hasta el próximo 5 de enero de 2026 y se presenta como una apuesta por la compra local, el producto hecho a mano y el empleo de materias primas y procesos respetuosos con el medio ambiente.

Aunque muchos de los artesanos hoy instalados en el corazón de Valladolid son autóctonos, también les hay llegados desde otros puntos de la Comunidad y la geografía nacional, dado el atractivo de este mercado.

El horario de apertura es de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Ahora bien, los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado, mientras que el 24 y 31 de este mes abrirá únicamente en horario de mañana.