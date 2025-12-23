Pintadas de “corrupto, hijo de puta” en la casa del alcalde de Villalar que denuncia “violencia y acoso”

Luis Alonso Laguna y las pintadas en su casa. Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso Laguna, ha querido expresar su “más enérgica condena y rechazo” ante “los actos de vandalismo y acoso” sufridos en su domicilio particular en la noche del viernes 19 al sábado 20, donde aparecieron cristales rotos y pintadas ofensivas en la fachada del inmueble.

“Los hechos tienen su origen en el debate generado por la implantación de tres plantas solares en tierras comunales, declaradas por el Miteco como Bien de Interés Público. Son inaceptables y suponen una agresión no solo a mi persona, sino a la convivencia democrática y a las instituciones que represento”, ha asegurado el alcalde a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El regidor, del partido Independientes por Villalar, puntualiza que el proyecto solar “se ha tramitado por la vía legal y transparente” y que se busca “el beneficio y el desarrollo sostenible de nuestro municipio” asegurando que “la violencia y el acoso no tienen cabida en una sociedad democrática”.

“No puedo permitir que una minoría intolerante recurra a la coacción y la violencia para expresar su desacuerdo”, ha declarado Luis Alonso Laguna.

El primer edil añade que estos actos “lejos de frenar el avance del proyecto, refuerzan nuestro compromiso con la legalidad y el futuro de Villalar” y ha hecho un llamamiento a “la calma, al respeto y a la participación constructiva” y “no al odio ni a la intimidación”.

Luis Alonso Laguna asegura que ha presentado la correspondiente denuncia y espera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “identifiquen a los responsables de los actos vandálicos” para que “sean puestos a disposición de la Justicia” y ha recordado que “cualquier ciudadano tiene las vías legales para manifestar su oposición sin recurrir a la ilegalidad”.

Para acabar, el alcalde de Villalar de los Comuneros ha instado a la “reflexión y a la responsabilidad de todos los vecinos” para “mantener la paz social y trabajar juntos por el bien común, lejos de provocaciones y ataques personales”.