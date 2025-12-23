Cazado en su vivienda de Valladolid con cuatro kilos de varias drogas y más de 12.000 euros en efectivo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, en la mañana del pasado 18 de diciembre a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

En el marco de la Operación Vilma, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo una investigación dirigida a la identificación y detención de un varón presuntamente dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes desde su domicilio.

Las sustancias intervenidas en distintas actas de aprehensión fueron sometidas a la prueba drogotest en dependencias policiales, arrojando resultado positivo a diferentes sustancias.

A la vista de estos indicios, se estableció un dispositivo policial para proceder a la detención del principal investigado y a la práctica de la diligencia de Entrada y Registro en su domicilio, actuación que se llevó a cabo a las 10:30 horas del pasado día 18 de diciembre.

Vigilancias y modus operandi

Durante el dispositivo de vigilancia, los agentes observaron cómo al domicilio del investigado acudían diversas personas, principalmente en vehículo, estacionando en las inmediaciones. Tras llamar al interfono y acceder al portal, permanecían en el interior del inmueble apenas unos minutos, abandonando posteriormente el lugar con una actitud nerviosa y vigilante, acelerando el paso hacia sus vehículos para marcharse de inmediato.

Las actas de aprehensión posteriores confirmaron que, tras estos contactos, los compradores portaban envoltorios de cocaína y hachís. Los paquetes de cocaína presentaban un patrón común muy característico: bolsas de plástico blanco anudadas con alambre de jardinería de color verde.

En el registro domiciliario se intervino precisamente un rollo de alambre de jardinería verde, así como recortes de bolsas de plástico utilizado para la confección de estos envoltorios, coincidente con los intervenidos a los compradores.

Medidas de seguridad

El detenido adoptaba numerosas medidas de seguridad o “contravigilancias”, consistentes en observar detenidamente a personas y vehículos en las inmediaciones antes de entrar o salir del portal. En otras ocasiones, aprovechaba los paseos con su perro para realizar amplias comprobaciones del entorno, deteniéndose en esquinas y efectuando continuos giros de cabeza.

En el registro de su domicilio se incautaron: sustancias estupefacientes, -44.5 gramos de cocaína, 77,8 gramos de speed, 9,01 gramos de MDMA, 6 pastillas de éxtasis, 2.378 gramos de hachís y 1.506 gramos de marihuana- cuyo valor en el mercado ilícito, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre del 2025 ascendería a 35.674,86 euros. También se intervinieron 12.060 euros en efectivo y numerosos útiles para la preparación y distribución de dosis: rollo de alambre verde, recortes de bolsas de plástico y otros elementos empleados para la elaboración de las papelinas.

El varón fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y tras ponerlo a disposición de la autoridad judicial fue inmediatamente ingresado en prisión.