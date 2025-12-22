60649, segundo Quinto Premio de la Lotería de Navidad, alegra las fiestas a Laguna de Duero

La localidad vallisoletana de Laguna de Duero ha resultado hoy agraciada en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con el segundo Quinto Premio, el número 60649, dotado con 60.000 euros a la serie (6.000 euros por décimo).

Según la información oficial del sorteo celebrado este 22 de diciembre, el premio dejó parte de su importe en Laguna de Duero, donde se consignaron 0,9 series, lo que equivale a nueve décimos y un total de 54.000 euros repartidos en la localidad vallisoletana

Aunque la mayor parte del premio se concentró en otras comunidades, la consignación en Laguna de Duero permitió que Castilla y León volviera a figurar entre los territorios agraciados en el sorteo más esperado del año. Un pellizco que, como es habitual en los quintos premios, se vive con especial cercanía al tratarse de décimos muy repartidos entre vecinos y clientes habituales.