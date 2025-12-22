Un nuevo impulso a la 'U' de Olmedo: Adif licita el montaje de vía por más de 300.000 euros

Adif AV avanza en próximas fases de la construcción de la denominada ‘U’ de Olmedo, la conexión de 8,2km entre la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Valladolid y la LAV a Galicia a la altura de esa localidad vallisoletana, al licitar la redacción del proyecto para abordar el próximo montaje de vía de este enlace.

El contrato para la redacción del proyecto, licitado por 305.615 euros, permite a Adif definir las actuaciones necesarias para montar la vía, con el despliegue de todos los elementos que la componen (balasto, traviesas, carril y desvíos), en tanto se completa la construcción de la plataforma y las estructuras de la conexión.

De esta forma, los trabajos de montaje de vía podrán licitarse una vez finalice esta plataforma y las estructuras, que progresan según el calendario previsto: Adif ha finalizado la construcción de la pérgola sobre la carretera CL-602 y de tres de los cuatro pasos superiores del baipás, que garantizan su integración en el entorno, su permeabilidad y la conexión a ambos lados de la línea. También se han completado los drenajes transversales de la línea.

En paralelo, avanza en el cuarto paso superior y en el viaducto sobre el río Adaja (220m), la estructura más destacada de la conexión. Además del montaje de vía, posteriormente, el baipás se completará con su electrificación, y el despliegue de los sistemas de señalización, gestión de tráfico y comunicaciones.

Una conexión estratégica

Con la licitación del contrato de redacción del proyecto de montaje de vía, Adif da un nuevo impulso al baipás de Olmedo que, con 8,2 km y 40 millones de euros de inversión, constituye una infraestructura estratégica para la vertebración territorial, la transversalidad de la mayor red de alta velocidad de Europa (4.000 km) y la movilidad sostenible.

Esta conexión posibilitará realizar trayectos de alta velocidad directos -sin cambiar de tren o pasar por Madrid- entre Galicia y Valladolid, otras capitales castellanas como Palencia y Burgos, y también con Asturias, Aragón y Cataluña. Y, a medida que se completen las líneas de alta velocidad en construcción, con Cantabria, Navarra y País Vasco.

La ‘U’ de Olmedo enlaza, a la altura de esta ciudad, los dos corredores de alta velocidad que unen Madrid con las capitales de la mitad norte del país, aprovechando la ‘V’ que, a la altura de esa localidad, dibuja la bifurcación de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Segovia-Valladolid para, por un lado, seguir hacia la capital castellanoleonesa y el norte y, por otro, dar inicio a la LAV a Zamora y Galicia.

La conexión se realiza mediante un trazado recto con extremos en curva (de ahí su forma de ‘U’), que enlazan con cada uno de los dos corredores. Esta actuación contribuye a los ODS 9 (infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (desarrollo económico y generación de empleo). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo Conectar Europa de la Unión Europea (CEF).