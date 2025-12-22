Luis, dueño de La Rana de Oro, reparte el tercer premio de la Lotería de Navidad: "Es muy difícil, a esto no te acostumbras"

Luis Vázquez de Prada, lotero de 'La Rana de Oro' en Río Shopping, tras vender el tercer premio de la Lotería de Navidad

Aunque considerados una de las administraciones de loterías con mejor suerte en la provincia de Valladolid, en La Rana de Oro aseguran que "a esto no te acostumbras". Así lo señala su propietario, Luis Vázquez de Prada, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León después de repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad gracias al 90693.

En total, aunque contaban con una serie completa del número, han vendido un solo décimo por ventanilla y asegura que no saben quién ha sido. El agraciado se ha llevado 50.000 euros gracias a este primer premio. También ha repartido una serie del 25508, el segundo cuarto premio que ha salido dotado con 20.000 euros al décimo.

Luis es consciente de que es "super complicado y muy difícil" repartir este tipo de "premios gordos" en la Lotería de Navidad, por eso la emoción nunca decae cuando se enteran de que ellos han vendido uno de ellos.

Este 2025 señala que ya han dado "bastantes premios en la Lotería Nacional y en la Primitiva", por eso cree que no hay mejor manera de terminar este año con el tercero del sorteo de Navidad. "Muy contentos de acabar el año así", insiste rotundamente.

Además, cabe resaltar que no es la primera vez que reparte uno de los premios importantes en la Lotería de Navidad, ya que anteriormente también han dado otro tercero, un segundo y un Gordo. En total, llevan repartiendo suerte de manera consecutiva "desde 2020".

En total, en Castilla y León se han vendido 47 décimos de este tercer premio, repartidos en León, Zamora, Palencia, Salamanca y Valladolid.

El premio, dotado con 500.000 euros a la serie, ha sido el más repartido en la Comunidad. En la provincia de León, en concreto en La Bañeza, Villablino y la Pola de Gordón, ha caído el Gordo de Navidad, repartiéndose un total de 728 millones de euros.