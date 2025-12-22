Chocolate gratis para los jóvenes de 14 a 35 años en dos espacios de Valladolid: “Celebramos la Navidad”

Valladolid ya está sumida en la más mágica Navidad. Desde finales de noviembre la iluminación brilla. También lo hace el mercado navideño en la Plaza Mayor y son muchas las actividades programadas para estos días.

La mejor merienda que puede haber en esta época del año es un buen chocolate para entrar en calor. Hacerlo rodeado de gente con la que conversar es una gran iniciativa que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Valladolid.

Este martes, 23 de diciembre, de 19 a 21 horas en el Espacio Joven Norte y en el Espacio Joven Sur se van a celebrar las chocolatadas jóvenes.

Si tienes entre 14 y 35 años, te puedes pasar por estos dos espacios de Valladolid para disfrutar de un buen chocolate caliente.

“Son chocolatadas gratis para estos jóvenes que se van a desarrollar en los dos espacios de forma simultánea, de 19 a 21 horas. Celebramos la Navidad. Queremos tener un gesto con todos los trabajadores y usuarios que, durante todo el año, dan vida a estos espacios”, nos confiesa Carolina del Bosque, concejala de Juventud, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Para ella también es una “buena forma para promocionar los espacios” y “llamar la atención de los jóvenes para que los conozcan y se conviertan en potenciales usuarios”.

“Habrá chocolate y bizcocho”, finaliza Del Bosque en una deliciosa acción para chuparse los dedos por Navidad.