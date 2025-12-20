Vivir en Valladolid desde 312 € al mes: la oportunidad de oro para los jóvenes de la provincia que estudien en la capital

La Diputación de Valladolid ha anunciado la celebración de unas Jornadas de Puertas Abiertas en la Residencia Juvenil Diputación de Valladolid los próximos días 22, 26, 29 y 30 de diciembre. El objetivo es "dar a conocer de primera mano este recurso destinado a jóvenes estudiantes de la provincia", según explican desde la institución provincial.

Durante estas jornadas, los visitantes podrán recorrer las instalaciones, conocer los distintos tipos de habitaciones y acceder a información detallada sobre los servicios, las condiciones de acceso y el funcionamiento del centro.

La actividad está especialmente dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que estudien en la capital y residan en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Conrado Íscar, durante una visita a una residencia juvenil

La Residencia Juvenil dispone de 31 plazas, distribuidas en 27 habitaciones individuales, 2 dobles y una plaza para jóvenes colaboradores.

Estos últimos participan en el "fomento de las relaciones intergeneracionales con las personas mayores" que viven en el mismo complejo, subrayan desde la Diputación.

El alojamiento se ofrece en régimen de pensión completa e incluye servicios de limpieza, lavandería, vigilancia, zonas comunes y actividades complementarias. Estas iniciativas buscan "favorecer la convivencia y el desarrollo personal" de los residentes.

En cuanto a precios, las habitaciones individuales tienen un coste mensual de 390 euros más IVA, las dobles 335 euros más IVA y la plaza de colaborador 312 euros más IVA.

Todas las modalidades incluyen pensión completa, lo que convierte a la residencia en "una opción accesible y de calidad" para los jóvenes del medio rural que desean continuar su formación académica en Valladolid.