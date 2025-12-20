Valladolid lanza una campaña navideña en diez vídeos para promocionar el turismo de proximidad entre sus vecinos

El Ayuntamiento de Valladolid y la Cámara de Comercio lanzarán en los próximos días una campaña navideña para impulsar el turismo de proximidad.

La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración con la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo y que busca situar a la ciudad y a sus empresas turísticas como protagonistas.

La campaña contará con diez capítulos cortos, de menos de un minuto, y un vídeo resumen. Las piezas se difundirán durante el periodo navideño. El objetivo es reforzar el atractivo turístico de Valladolid entre la propia población local.

El propósito principal es difundir el concepto de 'Turismo de Proximidad' aplicado a Valladolid. La iniciativa busca incrementar las visitas a los recursos turísticos de la ciudad. También pretende reforzar valores como la sostenibilidad, la accesibilidad y el desarrollo turístico local.

Las historias estarán ambientadas en Valladolid. Sus calles, su patrimonio y sus empresas turísticas serán el escenario. Los personajes recorrerán recursos gastronómicos, de ocio, culturales, deportivos y vinculados a congresos y eventos. La ciudad se presenta como un destino completo y cercano.

La difusión se realizará principalmente a través de redes sociales. Los vídeos se publicarán en los perfiles oficiales de la Concejalía de Eventos, Turismo y Marca Ciudad, de la Cámara de Comercio y de las empresas participantes. Además, se apoyarán con campañas de publicidad dirigidas a la población de Valladolid.

Con esta acción, la Concejalía de Eventos, Turismo y Marca Ciudad, junto a la Cámara de Comercio, continúa desarrollando su Plan Estratégico de Turismo. El turismo de proximidad se consolida como uno de los pilares para alcanzar los objetivos marcados para el sector en la ciudad.

En los vídeos participan establecimientos hoteleros como el Hotel Silken Juan de Austria, Hotel Olid, Hotel Alda Valladolid Sur y Plaza Mayor Apartamentos. También se incluyen espacios culturales como el Museo de San Joaquín y Santa Ana y la Fundación de la Lengua.

La campaña incorpora propuestas gastronómicas y enoturísticas como Las Kubas Bar con Cocina, Quilombo, Habanero Taquería, Restaurante Trigo, Alquimia, Olibher, Vinoteca Señorita Malauva Enoturismo Urbano y www.bodegomania.com

. Se suman Winedolid Travel y el Real Valladolid Club de Fútbol, a través de su tour y servicios de hospitality.