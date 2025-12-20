Manuel (63), frutero con experiencia en Valladolid: "Está todo más caro en Navidad. Un 5,1% me parece poco"

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), como cada año, recoge los precios de alimentos que son típicamente navideños para ver su evolución en lo que al precio se refiere.

De hecho, en esta temporada navideña, dicha organización habla de “subidas constantes” y de “precios disparados”. Esta Navidad, la OCU habla de que “la media de los precios será un 5,1% más cara” en comparación con el pasado 2024, hablando de la cesta de la compra navideña.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se ha marchado hasta el Mercado El Campillo de Valladolid, con el objetivo de hablar con los comerciantes. Está abarrotado ya. Son muchos los que hacen sus compras con antelación para evitar sustos de última hora.

En el lugar nos atiende, de forma amable, Manuel Tuda. Un vallisoletano, de 63 años, que lleva 30 en el mercado pucelano, al frente de Frutas Cerezo.

“Hemos vendido muy bien a lo largo de todos estos años en El Mercado El Campillo y estamos muy contentos. Esperamos hacerlo durante mucho tiempo más”, apunta, antes de hablar de los precios por Navidad.

“Un 5,1% me parece poco”

“Es cierto. Está todo más caro en Navidad y en comparación con el año pasado. Un 5,1% me parece poco. En mi puesto también se nota esa subida porque se ha incrementado el precio de todo, en general”, asegura nuestro entrevistado.

El pucelano coge una alubia verde para asegurar que, hace 365 días, estaba “un euro más barato”. El precio, ahora, es de 4,80 euros, ni más ni menos. Ante esto llegan las quejas de los clientes, pero él, y el resto de comerciantes, poco pueden hacer.

A ellos también les sale todo más caro. De hecho, son muchos los que, como Manuel, tienen que apretarse el cinturón para conseguir un margen que sirva, tanto para sobrevivir, como para que el cliente no note la subida en su bolsillo.

Imagen de Manuel en su frutería

El precio de los productos navideños

“La piña es lo que menos ha subido. Está en 2,99 euros el kilo. Sin embargo, nunca se sabe. En una semana puede llegar el subidón. Lo que más vendemos ahora es la naranja, mandarina, escarola o granada. Todo, típico de la Navidad”, apunta nuestro protagonista.

La fresa también se vende, a 10 euros. El precio de la escarola asciende a los 3,80 euros y se nota que ha subido, pero, también influyen otros factores a la hora de poner un precio determinado.

“La escarola de los últimos días ha sido penosa. Ha estado lloviendo y no la han podido cortar. Esto influye a la hora de subir un euro su precio porque si no, no hay”, asegura Manuel.

Ganando menos por Navidad

“Ganamos mucho menos que antes en Navidad. Hace ocho años, en estas épocas navideñas, se veía más movimiento y más compras. Se compraba piña, por ejemplo, pero ahora se puede comer a lo largo de todo el año y pierde su gracia”, añade Manuel.

Sin embargo, el comerciante sigue al pie del cañón, dando el mejor trato a sus clientes y, con el fin, de que se lleven el mejor producto a su casa, para vivir una Navidad mágica rodeada de su familia y amigos.