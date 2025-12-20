Fallece Demetrio Nieto, el 'presi' del CD Don Bosco de Valladolid, que usó el fútbol para alejar a los jóvenes de la droga

El histórico presidente del CD Don Bosco de Valladolid, Demetrio Nieto, ha fallecido, según ha anunciado el propio club a través de sus redes sociales.

La entidad deportiva ha publicado en Facebook un mensaje donde informan de dicha noticia con "todo el dolor de nuestro corazón", enviando, además, un mensaje especial de cariño a su familia.

"Se nos va la parte más importante de nuestro escudo y de nuestra historia, pero su legado permanecerá siempre con nosotros", han asegurado en redes sociales.

Nieto siempre será recordado como "el presi" de la entidad, que dirigió durante décadas y se convirtió en un referente en la lucha contra la droga a través del deporte y el trabajo social en Valladolid, siguiendo el espíritu de San Juan Bosco.

A lo largo de más de 40 años, lideró un proyecto social y deportivo que utilizó el fútbol como herramienta educativa y de inclusión.

Su labor, en colaboración con la Casa de Juventud Aleste y la Fundación Juan Soñador, se centró en ayudar a jóvenes y familias con pocos recursos, ofreciendo alternativas al riesgo y promoviendo valores de esfuerzo y solidaridad.

El CD Don Bosco ha subrayado en su despedida que Nieto fue "un referente, un guía y un amigo" para todos los que formaron parte de la familia Don Bosco.

Su compromiso con Valladolid y con la juventud ha marcado generaciones enteras, dejando una huella imborrable en la ciudad. El club ha concluido su comunicado asegurando que "te queremos y te vamos a echar muchísimo de menos".

El hombre que hizo realidad la escuela de fútbol de Pajarillos

Demetrio Nieto en en homenaje

Tal y como recordaba el Ayuntamiento de Valladolid el pasado 25 de abril en un homenaje a Demetrio, gracias a su impulso y al de sus colaboradores, el barrio de Pajarillos disfruta desde hace años de una escuela de fútbol con equipos en todas las categorías y casi 300 deportistas.

En la primera década del siglo XXI, su insistencia y tenacidad hicieron posible la remodelación de las instalaciones del club. El pavimento del campo de fútbol 11 pasó de tierra a césped artificial, mejorando de manera notable las condiciones para la práctica deportiva. Esto se logró gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Comunidad Salesiana, propietaria de los terrenos.

Posteriormente, se incorporó un campo de fútbol 7 de hierba sintética y se construyeron nuevos vestuarios, ampliando los servicios para los jugadores y el barrio.

Demetrio Nieto consiguió que el C.D. Don Bosco, integrado en la Casa de Juventud Aleste, se haya consolidado como uno de los clubes principales de Valladolid, donde ha sido clave en la organización de eventos deportivos como la Carrera Popular Don Bosco, reflejo del movimiento deportivo que él ayudó a vertebrar en el barrio.