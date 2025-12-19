Valladolid impulsa un programa integral creando el primer ‘Toolkit’ para que sus eventos sean más sostenibles

El Ayuntamiento de Valladolid, a través del Área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, ha puesto en marcha un ambicioso programa de asesoramiento técnico, formación y apoyo al sector turístico con el objetivo de transformar la organización de eventos hacia un modelo más sostenible, eficiente y alineado con los retos climáticos actuales.

La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Valladolid Ciudad Creativa’, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, Next Generation.

El contrato, aprobado por el Ayuntamiento de Valladolid tras la celebración de la correspondiente licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se ha resuelto con la adjudicación de los 3 lotes que componen el mismo.

El lote 1, correspondiente al ‘Programa para la organización y gestión de eventos sostenibles’ ha sido adjudicado a la empresa GEOCyl Consultoría, por un importe total de 27.360€. Por otra parte.

El lote 2 correspondiente al ‘Proyecto piloto para la reducción de la huella de carbono en eventos turísticos’ por valor de 16.698€.

El lote 3 sobre la ‘Asistencia técnica a empresas turísticas para el desarrollo de auditorías de sostenibilidad’ por valor de 11.616€, han sido adjudicados a la empresa AUREN CONSULTORES.

El programa pretende reducir el impacto ambiental de los eventos celebrados en espacios emblemáticos como la Cúpula del Milenio o ‘Pingüinos Arena’, adscritos al Área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, a la vez que refuerza la capacitación de organizadores, proveedores y empresas vinculadas al sector turístico.

Entre las actuaciones previstas destacan: acciones de sensibilización dirigidas a empresas y agentes del sector, la creación del primer ‘Toolkit’ de Eventos Sostenibles de Valladolid, con guías y protocolos aplicables tanto a espacios municipales como a zonas públicas al aire libre o la formación especializada y asesoramiento individualizado, orientado a la aplicación real de medidas sostenibles.

Además, el contrato contempla la puesta en marcha de dos proyectos piloto, en los que se analizará el impacto de eventos concretos y se implementarán mejoras para reducir su huella ambiental, una nueva señalización sostenible y materiales informativos para reforzar la comunicación ambiental en los eventos y una campaña de comunicación destinada a visibilizar los avances y favorecer la participación del sector.

Valladolid, reconocida por la Comisión Europea como una de las 100 Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras, refuerza con este programa su hoja de ruta hacia la neutralidad climática. Con esta iniciativa, la ciudad aspira a consolidarse como referente en turismo sostenible y a impulsar prácticas replicables que contribuyan a una oferta turística más verde y adaptada a los desafíos ambientales del presente.