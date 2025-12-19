Carnero tiene otro fiel aliado en la lucha por hacer realidad el soterramiento: “Es lo mejor para Valladolid”

Sesión plenaria de la Cámara de Comercio de Valladolid. Fotografía: Cámara de Comercio de Valladolid.

El Pleno de la Cámara de Comercio de Valladolid ha manifestado su apoyo “firme al soterramiento ferroviario” como “solución más adecuada y estratégica para el futuro de la ciudad, tanto desde el punto de vista urbano como económico y social”.

Así, la corporación reclama la “imperiosa necesidad de recuperar el consenso institucional entre las administraciones implicadas, para frenar el desgaste y la falta de acuerdo actual”, lo cual solo contribuye a prolongar un problema que permanece sin resolver desde hace más de dos décadas, condicionando el desarrollo y la competitividad de la ciudad”.

En este sentido, el Pleno reafirma la disposición de la Cámara de Comercio de Valladolid a actuar como “espacio de encuentro y diálogo” para “facilitar la interlocución entre administraciones y expertos, así como su capacidad para promover análisis técnicos y económicos rigurosos que permitan alcanzar una solución viable, consensuada y claramente beneficiosa para Valladolid”.

En cuanto al convenio y a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, la Cámara de Valladolid “defiende su continuidad” como “herramientas esenciales de coordinación y cooperación entre las partes, indispensables para avanzar hacia una solución definitiva basada en el soterramiento”.

Por todo ello, el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor A. Caramanzana, ha señalado que “la postura de la Cámara ha sido clara y coherente desde

el inicio de este proceso, sobre el que ya pesan más de 20 años”

“Siempre hemos defendido el soterramiento como la mejor solución para Valladolid, con independencia de los cambios políticos o institucionales que se hayan producido, porque responde al interés general de la ciudad y a una visión de futuro compartida por el tejido empresarial”, ha finalizado Caramanzana.