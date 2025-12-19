Una aventura mágica para los niños de Valladolid: ser ayudante de los Reyes Magos

La Sala de Las Francesas se transforma en el 'palacio de los Reyes Magos' con una aventura teatralizada para público familiar Cedida

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha inaugurado este viernes en la Sala de Exposiciones de Las Francesas – Fundación Municipal de Cultura la instalación teatralizada 'El palacio de los Reyes Magos'.

Se trata de una propuesta que invita a niños y mayores a adentrarse en las dependencias reales y colaborar en la preparación de la llegada a Valladolid de Melchor, Gaspar y Baltasar.

La actividad, que abre sus puertas desde hoy, viernes 19 de diciembre, se mantendrá hasta el 4 de enero de 2026.

Los pequeños participantes serán protagonistas de esta aventura, ya que deberán ayudar a solucionar un imprevisto que amenaza la entrega de los regalos, asegurando que los Reyes Magos puedan cumplir los deseos de los niños en la noche más mágica del año.

Durante cerca de 20 minutos, los visitantes recorrerán las distintas estancias del palacio, guiados por los pajes reales Teodor, Tamar y Baldomar, en un recorrido interactivo que combina teatro y participación, creando una experiencia única para toda la familia.

Desde su estreno en 2023, la propuesta ha cosechado un gran éxito de público, repitiéndose el año pasado con aforos completos y la participación de cerca de 6.000 personas en cada edición.

Los horarios son de lunes a viernes: 11:30 a 14:00 y 17:30 a 21:00 horas; días 24 y 31 de diciembre: 11:00 a 14:00 horas y los días 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

El acceso se realizará por grupos de 25 personas cada 30 minutos. Para evitar esperas, cada asistente recibirá una ficha con una franja horaria asignada, según el orden de llegada, que indicará el momento exacto para acceder a la instalación.