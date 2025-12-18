Los vecinos de Arroyovereda acuden a la Justicia contra Sareb tras cuatro años de okupación: “Estamos desesperados”

Una persona dentro del recinto de la piscina del nido okupa de Arroyo Imagen cedida a EL ESPAÑOL (izquierda) y fotografía del bloque de viviendas (derecha)

La comunidad de propietarios de Arroyovereda, comunidad okupada desde hace años, se ha reunido en Junta General Extraordinaria este miércoles, 17 de diciembre de 2025, para aprobar, por unanimidad de los asistentes, “iniciar todas las actuaciones y reclamaciones judiciales que en derecho asisten frente a Sareb”.

Una decisión que, como afirman en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, se adopta como “consecuencia de la inacción manifiesta y reiterada en el tiempo por parte de Sareb” ante la okupación de viviendas de su propiedad.

“Esta es una situación que ha generado graves perjuicios, tanto a la comunidad de propietarios como a los vecinos afectados, resultando inadmisible para quienes residen en el complejo”, apuntan los vecinos.

Con ello, la comunidad de propietarios de Arroyovereda quiere “reafirmar así su compromiso con la defensa de la convivencia, la seguridad y los derechos de todos los vecinos para exigir a Sareb que asuma, de forma inmediata, las responsabilidades que le corresponden como titular de los inmuebles”.

Acciones legales

“Se ha decidido emprender acciones legales contra Sareb. Contar con un acompañamiento legal para establecer todas las acciones en el sentido de protege nuestros derechos por la inacción del Sareb de forma reiterada”, ha asegurado uno de los vecinos afectados a este periódico.

Añade que “se hará una reclamación judicial” y “si Sareb no la toma en cuenta como en otras” tendrán que “judicializar la causa”, afirma nuestro entrevistado.

Todo, en una lucha de los vecinos que dura cuatro años contra la okupación en esta zona de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.

“Llevamos desde el año 2021-2022 de lucha y de agotamiento. Realmente no sabemos los pisos que están okupados porque la Sareb es una institución absolutamente opaca”, señala el vecino.

Una lucha total que se prolonga en el tiempo sin solución.

“Estamos desesperados”

“Estuvimos el martes pasado en el Senado gracias al Grupo Popular. Hablamos, de forma privada, con la ministra de Vivienda, que nos trasladó los inconvenientes que ellos mismos tienen para hablar con Sareb”, nos explica nuestro entrevistado.

Afirma nuestro protagonista que “a nivel personal está agotado” y la comunidad “está desesperada y desamparada”, añade.

Finaliza que “se va a hacer todo lo posible” para revertir la situación por la vía de la Justicia. Los abogados ya están trabajando para “defender todos los derechos y la convivencia en paz” de los vecinos de Arroyovereda.