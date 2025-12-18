Valladolid volverá a ser epicentro del voleibol base y asegura la Copa de España para los próximos cuatro años

Presentación de la Copa de España de Voleibol alevín e infantil, que se celebrará en Valladolid

Valladolid volverá a convertirse en el epicentro del voleibol base, reuniendo a cerca de 2.000 deportistas que disputarán hasta un total de 671 partidos en la Copa de España alevín e infantil que se celebrará entre el 27 y el 30 de diciembre en la ciudad del Pisuerga.

Los encuentros se celebrarán en un total de 12 instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Valladolid, donde 208 equipos, 80 árbitros, 65 voluntarios y 40 pistas de juego se convertirán en los protagonistas de esta competición nacional.

Asimismo, el lunes 29 de diciembre, a las 19:00 horas, el Pabellón Pisuerga acogerá la Supercopa de España masculina, en la que se enfrentarán el Gaguas Las Palmas, de las Islas Canarias, y el Grupo Herce, de Soria.

La Copa de España alevín e infantil tiene lugar tras el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Fundación Municipal de Deportes, y la Real Federación Española de Voleibol, garantizando que la competición se celebrará aquí durante los próximos cuatro años.

De la misma manera, han destacado que ha sido vital el "apoyo imprescindible" de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y de la Sociedad Mixta, además de la Asociación de Hoteleros.

Durante la presentación de la cita, han participado la concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez, el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual, y su homólogo en Castilla y León, Jesús Soria. También Gabriel Ureta, en representación de la Concejalía de Turismo, y el presidente de la asociación hotelera, Francisco de Frutos.

Martínez ha querido poner en valor el torneo "por la magnitud de sus cifras, ya que tendremos 61 equipos alevines y 147 infantiles". De la misma manera, ha recordado que en esta Copa de España "se pone en valor la competición en sí pero también otros aspectos como la diversión o el compañerismo".

Por otro lado, ha incidido en que es uno de los eventos "más vistosos" que se celebran en los últimos años en la ciudad, justo a las puertas además de esa capitalidad europea del deporte de 2026. También ha celebrado el convenio con la Real Federación Española porque "garantiza la continuidad en próximas ediciones en nuestra ciudad".

Por su parte, Pascual ha reconocido que es una "actividad que tiene un valor turístico, incluso con mayor alcance que el deportivo". Por eso, ha destacado que hay una vertiente de promoción "muy importante" dentro de un deporte que "ha crecido mucho en los últimos años".

"De hecho, somos el deporte colectivo que más ha crecido en nuestro país en las últimas temporadas", ha presumido, para finalizar asegurando que la Copa de España "se verá reforzada en esta ocasión por esa Supercopa, con la presencia en Valladolid de los dos mejores equipos de la Superliga masculina".