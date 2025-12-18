Valladolid da a conocer los ganadores de sus concursos de fotografía, relatos cortos y microrrelatos deportivos

Foto de familia de la entrega de premios de los concursos de fotografía, relatos cortos y microrrelatos de la ADV y el Ayuntamiento de Valladolid Mariano González

Valladolid ha conocido este jueves, 18 de diciembre, los ganadores de este año de los concursos de fotografía, relatos cortos y microrrelatos, concedidos por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa Deportiva (ADPV), en un acto que ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

Ha estado presentado por la locutora Ingrid Zahara y ha contado con la presidencia de la concejala de Deportes y Participación Ciudadana, Mayte Martínez, además de Íñigo Torres, vocal de la APDV.

La organización también ha entregado un detalle de gratitud al periodista Marco Antonio Méndez, quien ha sido el habitual presentador del acto en ediciones anteriores.

El XXXIV concurso de Fotografía Deportiva ha contado este año con 118 imágenes de toda la geografía de nuestro país, siendo la mitad de ellas de autores locales.

El ganador, premiado con 1.000 euros y un diploma, ha sido Javier Arcenillas por 'Sirenas'. El segundo puesto ha caído en manos de Carlos de Cos, por 'Monociclista', premiado con 600 euros, y el tercero fue para Arturo Casas, por 'Corazón en cada golpe', galardonado con 300 euros. El cuarto lugar fue para Alberto Dolz Civera, por 'Como pez en el agua', que ha recibido 150 euros.

Por otro lado, Julia Martín Martín se hizo con el premio a la mejor foto de autor local, 'Donde caen los puños nace el respeto', que está dotado con 200 euros. El galardón del público ha sido para 'Flexibilidad sin límites', de José Manuel Valentín Espina.

Las imágenes participantes estarán expuestas hasta el próximo 28 de febrero en los centros cívicos de Zona Sur, José Luis Mosquera, Canal de Castilla, Zona Este y Bailarín Vicente Escudero. Y del 1 al 31 de marzo en el CDO Covaresa.

El XI concurso de Relatos Cortos Deportivos ha recibido 197 propuestas de España y el extranjero, con representantes de Colombia, Argentina o Bélgica.

El primer premio ha sido para 'El vuelo de Carmen', de Pedro Beltrán Alcántara (Torrejón de Ardoz), que ha recibido 800 euros. La obra narra el afán de superación de una pequeña que sufre un accidente durante su infancia, en una historia que le lleva desde el tobogán de un parque infantil al estadio olímpico de París en la final de los 100 metros de los juegos de 2024.

El segundo premio ha sido para 'La carrera de las amapolas', de Samuel Pino Santamaría, por una obra que recrea una prueba en un pueblo imaginario de la provincia de Valladolid. Una carrera popular, durante las fiestas, que esconde la relación de un niño con su abuelo y su hermana, con el premio íntimo de una flor. El autor recibirá 350 euros por ser segundo y otros 100 como mejor autor local.

'Cartas en la arena', de Miguel González Márquez (Jerez de la Frontera), se ha llevado los 200 euros del tercer premio con una historia que relata la correspondencia entre una periodista y una atleta siria que entrena en nuestro país, pero que debe volver con su familia a una Damasco que se encuentra en guerra.

Por último, el jurado de la ADV ha concedido un accésit a 'Cuando hablaron las burbujas', de Antonio Moreno Peña (Úbeda), donde una mujer y un niño comparten entrenamientos y lecciones de vida en una piscina de una comunidad de vecinos, con la enseñanza final de no ahogarse en las pequeñas cosas.

El ganador del II Concurso de Microrrelatos, que lleva el nombre de Ángel María de Pablos, es Marcos Dios Almeida (Vigo) con su obra ‘El corredor de un mundo en ruinas’, un texto actual situado en Gaza, donde un hombre lleva en brazos a su hermana para salvarla de los horrores de la guerra. El premio económico es de 500 euros. Marcos Dios leyó en el atril la obra ganadora del concurso.

El segundo premio, dotado con 300 euros, es para ‘La portería invisible’, de Alicia Cantero Iza (Bilbao), autora de las líneas que reflejan las miradas de un soldado y unos niños que juegan al fútbol en el estadio imaginario de un campo de refugiados. Recogió el premio su madre María Izán, que comentó la alegría que supuso el galardón para Alicia, estudiante en Alemania, que lo recibió como un regalo de su 19º cumpleaños.

La tercera plaza del concurso es para ‘Pioneros’, de Sergio Arce Sobrao (Mortera, Cantabria), quien recibirá 200 euros por una obra que nos lleva a las cuevas prehistóricas y a los sueños imaginarios de un hombre por correr, saltar y lanzar más y mejor que nadie.