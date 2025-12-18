Ceaps elige Valladolid para organizar la V Cumbre del BabyBoom sobre cuidados en mayores: "Es hablar de dignidad"

Valladolid será la sede de la V Cumbre del BabyBoom, el evento anual de referencia en el ámbito de los cuidados y la atención a personas mayores, que se celebrará el próximo 3 de febrero de 2026 en el Teatro Zorrilla.

La cita, organizada por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), reunirá a más de 400 asistentes procedentes de toda España, entre profesionales, representantes institucionales, expertos académicos, empresas y medios de comunicación especializados.

Bajo el lema ‘El Valor del Cuidado’, la Cumbre del BabyBoom se ha consolidado, a lo largo de sus cinco ediciones, como un espacio plural de reflexión sobre la transformación del sistema de cuidados en España. Esta edición se centrará en tres grandes ejes: las personas cuidadas, las personas que cuidan y la cultura del cuidado.

“Hablar del cuidado no es solo hablar de salud o dependencia. Es hablar de dignidad, de valores, de innovación social y de sostenibilidad para el futuro”, señala Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de CEAPs.

Un programa con voz social

El programa científico contará con el patrocinio oficial de Gerodan, compañía especializada en soluciones técnicas para el sector sociosanitario, e incluirá la bienvenida del presidente de CEAPs y de Diego Juez, presidente de ACALERTE y anfitrión del encuentro.

La jornada arrancará con la presentación del Estudio Socioeconómico de la Atención a las Personas en España, a cargo de Toni Andreu, director de Estrategia de ACRA. El informe, financiado por el Ministerio de Sanidad, ofrece un diagnóstico exhaustivo sobre el estado de los cuidados en España, incluyendo datos, tendencias y retos clave para la sostenibilidad del sistema.

A continuación, la mesa “Dónde vives, cómo te cuidan” reunirá a los presidentes de las organizaciones autonómicas de CEAPs para analizar las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios de atención y dependencia.

La jornada incluirá también una evaluación de la política pública por Mónica Reig, subdirectora del Instituto de Gobernanza Democrática de ESADE, quien abordará la planificación institucional en la construcción de un sistema de cuidados justo y sostenible.

Las personas que ejercen el cuidado profesional de mayores tendrán un espacio central para compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas. Por su parte, las personas mayores serán protagonistas de la reflexión sobre nuevas longevidades y sobre cómo la sociedad responde a ellas, de la mano del experto Javier Yanguas.

El encuentro incluirá también el tráiler “100 días con la tata”, del actor y director Miguel Ángel Muñoz, y una mesa especial con la actriz Charo Vega y la cantante Helena Bianco, que ofrecerán una mirada cultural y humana sobre la vejez, la memoria, la identidad y la valoración social de las personas mayores.

La Cumbre concluirá con la reunión de todos los presidentes autonómicos del sector para compartir conclusiones y plantear retos de futuro en atención y cuidados.

El broche final será la lectura del Código Ético del Cuidado, un compromiso colectivo por la dignidad, la equidad y el respeto en el sistema de cuidados, presidido por Rafael Sánchez-Ostiz y con la participación de autoridades autonómicas y estatales, destacando la necesidad de integrar el cuidado de las personas en la agenda política y social del país.