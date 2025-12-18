Los profesionales que trabajan en Madrid y viven en Valladolid dejan 166 millones en la ciudad: “Estamos de moda”

(I a D) Jorge Valentín Gamazo, tesorero de la Cámara de Comercio de Valladolid; Noé Abejón, autor del proyecto y concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez en la presentación del ‘Estudio multidimensional de los factores socioeconómicos que influyen en la dinámica laboral entre Valladolid y Madrid’ Miriam Chacón / ICAL .

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, acompañado Jorge Valentín-Gamazo, tesorero de la Cámara de Comercio de Valladolid y Noé Abejón, director del Servicio de Estudio, han presentado en la mañana de este jueves, 18 de diciembre, el ‘Estudio Multidimensional de los factores que influyen en la dinámica laboral entre Valladolid y Madrid’.

“Se trata del primer estudio sobre movilidad de la Cámara de Comercio en lo que tiene que ver con los patrones de movilidad interurbana entre Valladolid y Madrid”, ha afirmado Jorge Valentín Gamazo.

Un estudio presentado, de forma conjunta, entre la propia Cámara de Comercio y también el Ayuntamiento de Valladolid con un “trabajo riguroso con encuestas a usuarios de tren de Alta Velocidad” con el fin de “tener una fotografía precisa e inmediata” de la cuestión.

166 millones

“La calidad de vida lidera las motivaciones de quien trabaja en Madrid y vive en Valladolid. El perfil profesional es el de personas altamente cualificadas, de 41 años, con carrera y que valoran a Valladolid como lugar de residencia atractivo debido a su alta calidad de vida, a la seguridad y la accesibilidad”, ha añadido el tesorero de la Cámara de Comercio de Valladolid.

Jorge Valentín-Gamazo también ha citado, como una de las claves que eligen Valladolid para vivir, aunque desempeñen su trabajo en Madrid la “excelente conexión de Alta Velocidad” con la capital de España.

“La relación del coste y la calidad de vida en Valladolid, en comparación con Madrid, también es una de las cuestiones principales. Valladolid se posiciona como polo residencial para profesionales que trabajan en Madrid pero que buscan una calidad de vida aquí”, ha explicado Jorge Valentín-Gamazo.

El 94,6% de los desplazamientos realizados, sobre todo a primera hora de la mañana y desde la estación de tren de Valladolid, es por “motivos laborales”.

“Hablando del impacto económico los profesionales que trabajan en Madrid pero que viven en Valladolid, dejan 166 millones anuales en la economía de Valladolid. En algo que pone de manifiesto la importancia de este fenómeno. Valladolid es atractiva y capaz de atraer y retener el talento”, ha añadido.

“Estamos de moda”

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, ha señalado que “la ciudad está de moda”. De hecho, ha asegurado que “Valladolid is back”.

“Ahora captamos talento e inversiones. La tendencia se ha invertido. Antes, las personas salían de Valladolid para empadronarse en Madrid, ahora no. Esto está vinculado con la movilidad y con un factor de salario y calidad de vida que se dan en nuestra ciudad”, ha añadido el concejal.

Gutiérrez Alberca ha hecho mención también a una encuesta que corre por las redes sociales que sitúa a Valladolid entre las 5 mejores ciudades de España, en la que se valora el transporte público, entre otras cuestiones.

“Mantener la residencia en Valladolid como lugar de futuro es sumamente importante para el futuro de nuestra ciudad. También que los trenes cumplan con la puntualidad. Desgraciadamente, en los últimos tiempos, no está siendo así”, ha afirmado el edil.

Alberto Gutiérrez Alberca también ha valorado positivamente el hecho de que la ciudad del Pisuerga haya superado los 300.000 habitantes, lo que va a hacer que en la próxima legislatura, se pase de los 27 a los 29 concejales. “Estamos entre las grandes ciudades”, ha añadido.

La muestra

Noé Abejón, el director del Servicio de Estudio, ha señalado que la muestra que se ha llevado a cabo es “suficiente”. Se repartieron un total de 5800 encuestas en la estación entre el 6 y el 10 de octubre que fueron contestados por 420 personas.

“Nos sorprendió gratamente que, en la contestación de estas encuestas, todos tenían algo que aportar. Los 166 millones que generan estos profesionales son el resultado de la valoración del impacto directo, indirecto e inducido”, ha explicado Abejón.

Se han tomado muestras de tres patrones distintos de personas. Por un lado, los que viven en Valladolid y trabajan en Madrid con un puesto de mando de alta cualificación. Otro con poder adquisitivo medio y, gente joven.

Sobre la tarjeta conjunta entre Valladolid y Madrid

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha afirmado, sobre la tarjeta de transporte conjunta entre Madrid y Valladolid, que se planteó hace unos meses que “está en tramitación”.

“No es posible a corto plazo. Desgraciadamente se ha anunciado, con nula colaboración el billete único. La gente quiere una tarjeta para coger el autobús de Valladolid, ir en AVE y después tomar un cercanías en Madrid y que se haga con la misma tarjeta”, ha añadido Alberca.

Ha afirmado que el proyecto del presidente del Gobierno “no va a conseguir resultados” y que “está convencido de que, en el futuro, funcionará en Valladolid”.