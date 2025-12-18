La primera agencia de viajes de México especializada en La Milla de Oro de la provincia de Valladolid abre nueva sede

La marca de experiencias de lujo Milla de Oro del Vino-provincia de Valladolid sigue dando mucho de qué hablar en México, lugar de origen del principal grupo de turistas extranjeros que visita la zona en la provincia de Valladolid.

En esta ocasión, Alejandra Motilla, propietaria de Royal Travel y Embajadora de la Milla de Oro del Vino desde 2021, ha puesto en marcha en la ciudad de Morelia una nueva sede para la primera agencia de viajes de México especializada en la marca de excelencia turística Milla de Oro del Vino - provincia de Valladolid. Royal Travel, con oficinas también en Guadalajara y Los Ángeles, es una de las agencias de viajes de lujo que más turistas envía a la Milla de Oro del Vino de Valladolid.

A la inauguración asistieron numerosas autoridades y empresario, entre ellos Joaquín Bonilla, director del prestigioso Instituto Culinario de Morelia, que fue el origen de la Declaración de la Gastronomía Mexicana como Patrimonio de la Humanidad.

Morelia, una ciudad hermana

Morelia, que durante 300 años fue denominada Valladolid por indicación de Felipe II, es una ciudad dinámica ubicada en el centro de México, con más de un millón de habitantes y un millar de edificios coloniales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La Milla de Oro del Vino - provincia de Valladolid

La Milla de Oro del Vino comprende un tramo de 40 kilómetros a lo largo del río Duero y está ubicada en la provincia de Valladolid, a tan solo una hora de Madrid en tren de alta velocidad (AVE). En esta zona histórica del Valle del Duero se encuentra la mayor concentración de bodegas de alta calidad de España, hoteles de cinco estrellas, restaurantes estrella Michelin, además de emblemáticos monasterios y castillos medievales.

La creación de la marca Milla de Oro del Vino - provincia de Valladolid por parte de la Diputación de Valladolid fue considerada como un caso de éxito de promoción enoturística a nivel mundial en el 43 Congreso de la Viña y el Vino, celebrado en Baja California (México) en noviembre de 2022.