Papá Noel llega en moto a un pueblo de Valladolid en una cabalgata muy especial y con un fin solidario por Navidad

La localidad vallisoletana de Viloria va a celebrar, este sábado, 20 de diciembre, la VIII Cabalgata Motera Solidaria coordinada por el Club de Moteros de Viloria y cuyo objetivo pasa por recoger material escolar y juguetes para que la Asociación Campanilla los reparta en el hospital entre los pacientes de pediatría.

Una jornada que va a contar con un programa durante todo el día y que se puede asistir sin inscripción. Los moteros se van a disfrazar de Papá Noel para recibirle por la tarde.

La actividad va a comenzar a las 10 horas con una ruta libre de motos por pueblos de alrededor con salida en la Plaza Mayor y a las 12.00 horas tendrá lugar la llegada de la ruta y degustación de caldo y jamón.

A las 12:00 horas se va a desarrollar la presentación de la VIII Cabalgata Motera Solidaria con miembros de la Asociación Campanilla que hablarán de sus proyectos.

A las 12:30 concierto de Orujo Rock Band, antes de que, a las 14:30 horas, tenga lugar la ruta por los bares de Viloria: Bar Estanque y Bar La Bodega.

A las 17:00 horas tendrá lugar una fiesta infantil en la Plaza Mayor con un dj infantil y con degustación de chorizo y chocolate además de sorteos.

A las 18:30 horas Papá Noel llegará a Viloria con un espectáculo de luces artificiales y los más pequeños tendrán un regalo especial.

Un día especial y para disfrutar en Viloria.